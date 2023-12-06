我國啟動智能網聯汽車商業化運行

中評社北京12月6日電／據人民日報報導，智能網聯汽車是汽車產業發展的戰略方向。近年來，我國高度重視智能網聯汽車技術創新和推廣應用，持續完善產業發展環境，有關部門先後發布《智能網聯汽車道路測試管理規範（試行）》《智能網聯汽車道路測試與示範應用管理規範（試行）》等文件，一些地方也相繼開放指定區域的道路測試和示範應用。



據介紹，全國累計開放智能網聯汽車測試道路2萬多公里，測試示範區達17個、“雙智”試點城市達16個。截至目前，7個國家車聯網示範區完成了7000多公里道路智能化升級改造，一批搭載自動駕駛功能的智能網聯汽車產品開展大量研發測試驗證，部分產品已具備一定的量產應用條件。



近日，工業和信息化部、公安部、住房城鄉建設部、交通運輸部聯合發布了《關於開展智能網聯汽車准入和上路通行試點工作的通知》（以下簡稱《通知》），在前期道路測試與示範應用工作基礎上，組織開展智能網聯汽車准入和上路通行試點，推動量產車型產品上路通行和推廣應用。這意味著，我國正式啟動了智能網聯汽車的商業化運行，產業發展邁出關鍵一步。



“開展試點工作是保障智能網聯汽車產品安全運行的必然要求，也有利於加快提升智能網聯汽車產品技術水平，促進產業生態迭代優化，加速智能網聯汽車產業化進程。”工業和信息化部有關負責人表示。



智能網聯汽車系統複雜、場景多元，需要實現人、車、路、雲等多要素的融合交互，相關功能還處於快速發展、不斷迭代的階段，同時也面臨網絡安全、數據安全等風險挑戰。當前，部分國家和地區已採取例外豁免、個案處理等方式對智能網聯汽車產品實施附帶限制性條件准入，並持續探索創新安全監管方式。



《通知》從政策設計、實施指南、安全評估、安全措施等方面保障試點工作安全實施，嚴格限定准入智能網聯汽車產品的應用場景。試點初期支持少數技術先進、體系完整、保障措施得當的汽車生產企業，依托政策保障、基礎設施、安全管理等基礎條件良好的城市開展試點，限定車型、實施區域和使用主體，並根據車輛運行、產業和技術發展情況，評估調整試點要求。



“我們將充分吸收、借鑒國際實踐經驗，遴選具備條件的產品開展試點。”工業和信息化部有關負責人表示，下一步，在引導企業提升技術水平、完善產品安全驗證的同時，要加速形成系統完備、務實高效的法律法規、管理政策和標準體系，提高安全保障水平，為智能網聯汽車規模化推廣應用奠定基礎。