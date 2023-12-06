在全社會大力弘揚憲法精神

中評社北京12月6日電／據人民日報海外版報導，開展“憲法晨讀”活動、舉辦專題展覽及系列講座、組織禮敬憲法活動……今年12月4日是第十個國家憲法日，連日來，以“大力弘揚憲法精神，建設社會主義法治文化”為主題的“憲法宣傳周”活動正在各地集中開展。



如何優化法治化營商環境，賦能企業高質量發展？日前，作為今年上海開展“憲法宣傳周”活動的重點，第七屆上海市企業法務技能大賽決賽成功舉行。本次大賽創新性採用“企業出卷、政府答題”“提出問題、共商對策”的方式開展，切實解決企業在經營中遇到的難題。



日前，在“憲法護‘三農’ 法治助振興”露天直播間裡，安徽省肥西縣山南鎮學法用法示範戶劉燕與網友分享自己學法用法的體悟。“憲法宣傳周”期間，安徽省結合實際，在全省組織開展憲法宣傳進村居活動，全省優秀“法律明白人”“學法用法示範戶”代表等集中開展憲法宣講，重點宣傳憲法關於農業農村農民的有關規定。



今年“憲法宣傳周”期間，福建省舉辦“服務大局，服務民生——蒲公英在普法”公益性普法活動。在12月3日的省級主場示範活動上，福建省司法廳聯合21家普法共建單位組織“蒲公英”普法志願者共同開展普法宣傳，活動現場設置憲法普法專區、服務民營企業普法專區、“蒲公英”心理咨詢專區等，群眾踴躍參與。福建省“蒲公英”普法志願者聯盟從2021年成立至今，已發展普法志願者13.6萬多名，開展服務活動1.98萬餘場次，服務對象超過5000萬人。



12月4日12時4分，甘肅省各地機關單位、政務大廳、樓宇戶外大屏等同步點亮“弘揚憲法精神，堅定憲法信仰”宣傳海報，廣泛開展憲法集中宣傳、憲法宣誓等活動，形成憲法宣傳強大聲勢。甘肅省堅持知識普及、理論闡釋、觀念引導全面發力，採取“7個主題日＋10項專項活動”相結合方式，開展形式多樣的宣傳活動。



“憲法宣傳周”活動開展以來，各地各部門正緊緊圍繞宣傳周主題，切實擔負起宣傳憲法的使命，建設社會主義法治文化，推進“憲法宣傳周”活動不斷深入。