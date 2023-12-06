藍白協商被告！馬英九稱不委屈　羅智強轟綠

馬英九陪子弟兵羅智強赴台北市成功市場掃街拜票，同行者還有藍議員、羅智強競選總幹事王欣儀等人。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月6日電（記者 張穎齊）中國國民黨與台灣民眾黨11月15日簽署2024大選合作協議，獨派團體台灣國認為馬英九、國民黨主席朱立倫、2024候選人侯友宜、台灣民眾黨2024候選人柯文哲“搓圓仔湯”，涉嫌違反《選舉罷免法》，北檢已分案偵辦，列4人為被告。馬英九6日被問及此事表達不委屈，國民黨“立委”候選人羅智強則批，民進黨那一派的陣營操作，非常沒有民主素養。



馬英九今日上午陪子弟兵羅智強赴台北市大安區的成功市場掃街拜票，同行者還有國民黨台北市議員、羅智強競選總幹事王欣儀、前國民黨青年團總團長田方倫等。



針對搓圓仔湯，馬英九也被列為被告是否委屈？馬英九對媒體說“不會、不會！”羅智強則批，他其實蠻佩服綠營的一些操作，若談藍白聯合政府是搓圓仔湯，那世界上很多人都要被抓去關，談合作是民主政黨的常態，不同理念主張的陣營，可以進行整合，綠營看起來只占民意4成，在野是剩下6成，只是分散在藍白，在野是穩健多數的民意，綠營的指控是非常沒民主素養。



蔡英文日前下鄉輔選痛批馬英九在“馬王政爭”時將手伸進去干預司法，引發馬英九辦公室反批蔡英文才是罄竹難書。羅智強表示，蔡英文一上任就廢掉特偵組，但特偵組最著名就是偵辦陳水扁的貪瀆案，可偵辦政治人物的重大案件，美國也有特別檢察官制度，不同國家都有特別調查的司法程序，但蔡英文卻只想到廢除的好處。



羅智強諷，這些年民進黨被指涉的弊案，統統都沒事，因檢調與行政已一體，民進黨的弊案不會被辦，因此就沒事，請蔡英文別心虛。



媒體問，親民黨主席宋楚瑜爆料，2000年選舉時，國民黨放假消息、花上百億元新台幣買票，更指出馬英九當選後，宋去祝賀卻被馬陣營的人酸“我們當選了、又來搶位子了？”羅智強則說，他完全沒印象，他當時是在馬英九、蕭萬長的競選總部，大家對宋都非常尊敬，不太可能出現此情形，也許什麼狀況讓宋心裡不滿，但他不是當事人，無親眼所見。