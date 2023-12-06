惠企減負，激發市場活力

中評社北京12月6日電／據人民日報海外版報導，今年以來，一系列惠企減負政策激發了經營主體活力，為穩住經濟基本盤發揮了積極作用。



工業和信息化部副部長辛國斌在12月4日舉行的第十二屆全國減輕企業負擔政策宣傳周電視電話會上表示，將進一步抓好惠企減負政策的實施落地，推動十大重點行業穩增長方案的貫徹落實。同時，針對當前中小企業運行面臨的困難，要進一步謀劃出台新的惠企紓困政策。



解決企業“急難愁盼”



一組組數據，勾勒出惠企減負工作的最新進展和成效——



聚焦惠企減負政策落實，有力推動經濟持續恢復。今年前10個月，全國新增減稅降費及退稅緩費超1.6萬億元，其中，民營經濟納稅人新增減稅降費及退稅緩費12385.6億元。前10個月，全國規模以上工業增加值增長4.1%，比上半年加快1.1個百分點；全國經營主體總量超過1.8億戶，市場活力不斷激發，為穩住就業和經濟基本盤發揮了積極作用。



聚焦完善涉企行政事項清單，不斷夯實減負制度效能。國家發展改革委對政府定價的經營服務性收費進行調整，公布新一版收費目錄清單；工業和信息化部、財政部會同有關部門對國務院部門涉企保證金進行優化調整，逐項明確保函（保險）替代可行性，公布2023版涉企保證金目錄清單；國家市場監管總局發布市場監管領域行政許可事項實施規範。



聚焦違規問題治理，清理違規收費和拖欠企業賬款取得新進展。為鞏固涉企違規收費整治專項行動成果，市場監管總局對違規收費整改情況開展“回頭看”，健全完善收費監管長效機制；工業和信息化部會同國務院減輕企業負擔部際聯席會議（以下簡稱聯席會議）有關成員單位實施清理拖欠企業賬款專項行動，建立投訴線索處理情況季度通報機制，推動化解違約拖欠中小企業款項1萬餘筆。



聚焦企業“急難愁盼”，幫扶企業和優化環境實現新成效。今年以來，工信部等多部門建立常態化企業交流機制，聽取企業發展情況和相關意見建議，幫助企業解決實際困難。組織企業負擔調查、綜合督查和第三方評估，聯席會議組織成員單位和地方協調推動解決企業的問題訴求。



政策落實效果較好



根據聯席會議對工業企業負擔情況進行的調查，國家出台的系列惠企減負政策落實效果較好，市場活力逐步恢復，營商環境持續優化，企業對涉企行政事項和收費清單管理滿意度較高。



惠企措施落實效果總體較好。調查顯示，小型微利企業所得稅優惠、小規模納稅人免征增值稅、研發費用加計扣除等減稅政策以及降低失業保險和工傷保險費率等降費政策應享盡享率均在八成以上。



優化營商環境工作成效明顯。調查顯示，九成左右企業對當前營商環境總體感到滿意，並表示較上年持續優化，其中“企業開辦、獲得電力和辦理不動產登記情況”滿意度高達92%，“政府對知識產權保護程度”“維權渠道暢通程度”滿意度均為90%。2022年開展涉企違規收費專項整治行動後，涉企違規收費問題得到有效緩解，調查顯示92%的企業反映目前不存在涉企違規收費情況。



企業期待加大惠企紓困力度。調查顯示，儘管在系列惠企紓困政策作用下，企業總體成本負擔感受較上年相比邊際改善，但仍有一半的企業反映負擔較重。一些行業對原材料、人工成本負擔問題反映相對較多，有的企業還反映個別地方和領域監督檢查過多過頻、市場秩序不夠規範、壟斷行業開放度不高或門檻過高、公共服務不到位等問題。企業期盼政府加大惠企紓困力度，進一步優化營商環境。

