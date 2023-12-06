莊瑞雄：年輕選票搖擺　民進黨有衝刺空間

綠委莊瑞雄。（中評社 資料照） 中評社台北12月6日電（記者 黃筱筠）《紐約時報》（New York Times）4日分析，年輕選民堪稱這場影響深遠選戰中的關鍵變數。民進黨“立委”莊瑞雄今天受訪表示，年輕選民、中間選民左右選舉走勢，現在獲得年輕選民最多支持是誰，大家心知肚明，我們還有努力空間。他強調，因為年輕選民態度搖擺，因為搖擺所以可以衝刺。



莊瑞雄表示，蔡英文上次選舉拿下817萬票（57.13%），幾乎囊括年輕選票，我們會持續努力做出更好成績。因為這次碰到完全不同選局，三足鼎立選擇多一點，但相信年輕人沈澱之後，會知道民進黨推出賴清德是最正常、最值得信賴。也因為年輕選民態度搖擺，所以可以有衝刺空間。



《紐約時報》分析許多台灣選民、特別是年齡在20多歲和30多歲的選民表示，他們已厭倦地緣政治議題，並渴望選戰更聚焦在內政。



民進黨“立委”劉世芳說，《紐約時報》內容提到年輕選民衹有在乎內政問題，但是年輕選民透過不同媒體或是網媒，針對“國家主權”、經濟發展等議題，都是他們在乎的議題，最後投票一定是綜合指標。



劉世芳也說，年輕選民會在乎“總統”、“副總統”帶領“國家”執政，選舉政見以及政黨可以穩健提出政策，除了政黨之外，還有選區“立委”在地方議題以及“國家”議題，能否獲得年輕選民青睞，主要是人選要清廉，還是家族家財萬貫的選擇。《紐約時報》內容是參考，不能代表全部年輕選民，相信年輕選民應該是綜合性判斷才會投票。