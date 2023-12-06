羅智強：綠“台獨黨綱”麻煩製造者　美有疑慮

馬英九6日陪同子弟兵、國民黨“立委”候選人羅智強在台北市大安區的市場拜票。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月6日電（記者 張穎齊）2024大選激戰，馬英九6日上午陪同子弟兵、中國國民黨“立委”候選人羅智強到市場拜票，已是短期內陪羅掃第2次市場。羅智強預告，馬英九將每個禮拜都陪他掃大安區的市場，直到選完。另外，羅也痛批，民進黨的“台獨黨綱”，是麻煩製造者，民進黨就是“台獨”政黨。



針對美國不支持“台獨”，民進黨2024候選人賴清德、蕭美琴卻不敢面對是否廢除民進黨的“台獨黨綱”。曾任“總統府”副秘書長的羅智強說，現在以哈戰爭、俄烏衝突延燒，美國想與中國大陸修補好關係。但民進黨的“台獨黨綱”卻成為麻煩製造者，美國對民進黨是有疑慮的，但其實民進黨廢不廢“台獨黨綱”，都無礙，因民進黨就是一個“台獨”政黨。民進黨即便想做什麼差別，都不會有太大改變。



台北市第六選區（大安）“立委”選舉升溫，由國民黨羅智強對上民進黨推派的社會民主黨“立委”候選人苗博雅，大安區雖屬性深藍，但2人在空戰、陸戰皆打到短兵相接。



馬英九今日上午陪同子弟兵羅智強赴台北市大安區的成功市場掃街拜票，另外還有國民黨台北市議員、羅智強競選總幹事王欣儀、前國民黨青年團總團長田方倫等。羅智強會前接受媒體聯訪。



羅智強透露，馬英九11月26日陪他掃了大安區的白蘭市場，現場攤商都很熱情，馬就問他“大安區還有哪些市場可掃”？因此他就安排馬到選前每周都來陪他掃大安區的市場。大安民眾很喜愛馬，在最後的階段，馬幫他衝刺選票，讓他可順利進入“立法院”。



媒體問，如何看對手苗博雅騎單車拜票？羅智強說，他的團隊也有建議他騎單車拜票，但好像目前是違反交通法規的，因揹的競選旗子高度不能超過肩膀以上。他認為還是要守法，採取合法的宣傳方式。