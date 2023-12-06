民眾黨痛批綠選前才想起最低工資法　拖太久

民眾黨委員賴香伶。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月6日電（記者 鄭羿菲）“立法院”7日將進行《最低工資法》黨團協商，台灣民眾黨“立委”賴香伶6日批評，《最低工資法》在蔡英文執政後懸而未決超過7年，“勞動部”也早就在2019年將版本送入“行政院”，直到今年大選在即才送到“立法院”審查，無疑是為了拚選情、掩飾政見跳票。



台灣民眾黨“立法院”黨團6日上午召開“蔡政府拖太久了！《最低工資法》盡速落實推動！”記者會，黨團總召邱臣遠、副總召賴香伶出席。



邱臣遠表示，根據1111人力銀行今年9月發布最新調查報告，高達9成上班族不滿意目前的薪資待遇，創下近5年來調查的新高，有高達26.2%勞工每月僅能收支打平。“主計總處”公布10月消費者物價指數（CPI）年增率高達3.05%，是9個月以來新高，但對照今年1至4月實質總薪資年減0.56%，7年來同期首次負成長，證明民進黨政府只會不斷鼓吹“基本工資連8漲”並無實質幫助。



賴香伶批評，被遺忘7年的《最低工資法》，選前才終於被想起，凸顯政府對勞工權益的漠視，也浪費了寶貴的制度磨合與協商的時間。



賴香伶說，民進黨團7日將舉行朝野協商，也呼籲各政黨攜手合作，確保《最低工資法》在18日會期結束前完成三讀。而民眾黨團提出的《最低工資法》草案與院版相比，將審議會學者的人數由“政院”版本的4人增加到7人，更強調學術與專業觀點的重要性，也主張應開放勞工代表的來源，並由學者組成研究小組，反映更多元客觀的聲音，排除政府與利益團體干預。



賴香伶認為，薪資調整幅度不得低於消費者物價指數年增率，也不得低於前一年水平同時也要制定明確的薪資調整公式，建立公平、合理的最低工資制度。對於不合規企業應有明確制裁與限制，禁止違反基本工資規定的企業參加政府標案，使政府更能有效監控企業的遵守情況



賴香伶呼籲，“低薪過勞”已成為台灣勞工的代名詞，《最低工資法》立法不能再拖了，朝野應攜手合作，讓法規範更加周全，以幫助勞工維持基本生活所需。