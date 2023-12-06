中評社北京12月6日電／據中國經濟網報導，隨著近年來民營企業發展環境的不斷優化，民企出海的競爭力和信心進一步增強。今年前三季度，民企進出口同比增長6.1%，明顯優於整體，民企自主品牌產品出口比重同比提升0.7個百分點至22.7%。



民企出海，不僅是應對外部環境不確定性的現實需要，也是拓展市場空間、獲取資源要素、優勢產能合作、過剩產能轉移、提升競爭力的主動作為。憑借靈活高效的運營機制和較強的市場適應能力，民企出海自有優勢。政策端也釋放出積極信號，《中共中央 國務院關於促進民營經濟發展壯大的意見》提出鼓勵提高國際競爭力，我國海外倉、國際物流等布局也持續優化。



出海需求旺盛，但機遇與挑戰並存。海外市場競爭激烈，作為後來者，出海民企存在規模有限等短板，面臨著信息不對稱和來自當地品牌、國際品牌的挑戰，前者已占據一定的市場份額，後者則擁有強大的全球銷售網、供應鏈和影響力。民企要在海外市場占據一席之地，就不能止步於賣貨，不僅產品要走出去，品牌和產業也要走出去。



在產品層面，選擇與自身產品定位契合度高的海外市場，建立本土化的研發機制，結合當地市場需求，突出自身產品優勢和特性的同時，充分考慮當地文化和消費習慣，對產品進行適應性調整。



越來越多民企從過去的貼牌代工轉型為打造自己的品牌知名度和信譽度。我國產品應借助性價比優勢，通過品牌塑造來提升在價值鏈上的地位。這一點在光伏、工程機械、電子消費品等領域已得到印證，一批民企自主品牌大大提高了我國產品的美譽度。



民企是我國創新產業發展的生力軍，在太陽能電池、鋰電池、電動載人汽車出口中的比重達到78.9%、59.9%和56.8%。一家企業成功出海後，不妨“抱團”上下游配套企業一起行動，鞏固、整合和延伸供應鏈，建立更穩定的產業生態，形成集群優勢。



與此同時，應關注當地產業政策、監管要求等，遵守當地法律法規，依法合規維護自身權益。



出海是一項重要戰略選擇，對於民營企業而言，無論是大型企業還是初創企業，都應具備國際化思維，對國內外經濟形勢、競爭態勢充分瞭解。



有關部門也要為支持民企出海打好協同配合“組合拳”。進一步完善民企出海服務體系，在稅收減免、平台搭建、政策咨詢、融資服務、風險評估和安全指引等方面提供支持，幫助民企更好進行國際化布局，對民企在海外自建產銷渠道、推廣自主品牌視情給予政策支持，加強海外利益保護，讓民企出海更有底氣。

