徐巧芯析藍軍選民特性　侯康緊咬賴蕭最有利

國民黨台北市“立委”候選人徐巧芯接受訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月6日電（記者 張嘉文）2024大選呈現藍綠白三足鼎立選局，中國國民黨侯友宜和趙少康的侯康配如何求勝？國民黨台北市第七選區（信義、南松山）“立委”候選人、台北市議員徐巧芯向中評社表示，侯康配目前民調緊咬民進黨賴蕭配，其實對藍軍支持者是最振奮的，因為過往藍營選民如果候選人輸很多就不想投票，贏很多也覺得不差我一票，也不用投了，如果差距很緊繃的情況下，反而可以激起更高的投票意願。



徐巧芯強調，國民黨在選前最後的關鍵時刻在全台有大大小小的造勢，尤其是15場的大造勢，這樣的動員還是有用的，因為透過這些方式，參加的支持者不僅會去投票，甚至還會幫忙拉票，在整個社會上的影響力是會持續，且慢慢往上升，這對大選選情最後關鍵幾個百分點，尤其藍營投票率都很有幫助。



2024大選呈現民進黨賴清德、蕭美琴組成的賴蕭配，對上國民黨侯友宜、趙少康的侯康配，以及民眾黨柯文哲、吳欣盈的柯盈配，選舉進入最後倒數38天，侯康配有無機會翻盤獲得這場選舉勝利？



徐巧芯今天接受中評社訪問時表示，現在是藍綠回歸到自己的基本盤的局面，藍營有兩個層面要去努力，第一是能否再集中一些中間選民的選票，盡可能去找出一些中間或是各個產業別中，平常不是這麼關心政治，但覺得侯康的政策不錯，或是認為侯康形象不錯，願意支持的族群；第二是投票率能否衝高，當藍營支持者投票率相對其他政黨比較高的話，侯康配的得票會往上衝。



徐巧芯提到，在三足鼎立情況下，就是三方面的基本盤去開拓選票，所以誰能比較鞏固自己的基本盤，然後再帶有一點的開拓效應，甚至在選前，可能有一些民眾希望可以投給有機會勝選的人，這就會讓藍綠都有勝選的機會，所以她認為今年選舉的最後得票可能會非常接近，誰勝誰負到目前還不知道。



可是對國民黨來講有一個好消息，徐巧芯說，因現在的民調侯康配算是小幅落後賴蕭配，是有機會能翻轉的，這種民調其實對藍軍支持者最振奮，因為藍軍支持者通常候選人輸很多就不想投，贏很多也覺得不差我一票，也不用投了，所以在差距很小的情況下，反而可激起藍軍支持者更高的投票意願。



徐巧芯也說，這樣的好處包含像她這樣的“立委”候選人平常在掃街、造勢的時候，都很明顯感覺到基層氣勢起來了，而大造勢活動的熱情氛圍也都有，她昨晚去侯康配的苗栗大造勢助講，都感受到苗栗支持者的熱情。



很多人會有疑問的是，現在的選舉動員還有效嗎？徐巧芯說，動員這種事，有參加過的人就知道，支持者不僅會去投票，甚至還會幫候選人拉票，這在整個社會的影響力是會持續且往上升的。



至於如果希望壓低柯文哲的得票，和白營的關係該如何處理？



徐巧芯說，當然是打賴清德，因為藍營也需要爭取柯文哲支持者的選票，怎麼可能去打柯，一定是集中火力針對民進黨施政問題，尤其侯康跟賴蕭的民調差距非常近，讓一般中間選民瞭解到民進黨的執政問題跟錯誤，進而支持侯康配，所以也不需要特別去談柯文哲的問題。