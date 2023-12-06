藍綠搶客家票　林為洲：竹竹苗一定要大贏

藍委林為洲。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月6日電（記者 俞敦平）2024大選即將到來，藍綠白三方都在爭奪客家票源，各自展現對客家文化的重視和政見。中國國民黨“立委”林為洲6日受訪時表示，桃竹苗地區一向是國民黨的優勢區域，尤其是竹竹苗更明顯。他強調南部會很辛苦，竹竹苗一定要贏而且要大贏。



客家人口佔全台近五分之一，對於2024大選的結果將有重要影響。藍綠白三方都在爭奪客家票源，各自展現對客家文化的重視和政見。



國民黨2024大選候選人侯友宜5日晚間在苗栗舉辦大型造勢活動，獲得縣長鍾東錦和國民黨主席朱立倫力挺，現場湧入上萬人支持，氣勢驚人。民進黨2024大選候選人賴清德5日則在竹苗三縣市走透透，出席多場後援會成立大會，並展現客家話的學習成果。民眾黨2024大選候選人柯文哲近期也走訪多個客家村，穿上客家改良唐裝，手拿民眾黨油紙傘，展現搶攻客家票源的企圖心。



對於竹竹苗的客家選區成為兵家必爭的激烈戰區，林為洲表示，藍綠在爭奪客家票源的戰場上，桃竹苗地區一向是國民黨的優勢區域，尤其是竹竹苗更明顯。



林為洲認為，民進黨有危機感，所以頻繁到新竹縣市和苗栗拉攏地方，但是目前還沒有辦過大型的造勢場。他強調，國民黨要把握主場的優勢，拉開差距，因為藍軍在南部會打得很辛苦，所以竹竹苗一定要贏而且要大贏，國民黨會更努力。