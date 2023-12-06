吳欣盈財產申報沒報配偶　藍委開酸要先查證

藍委游毓蘭接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月6日電（記者 俞敦平）台灣民眾黨2024大選副手候選人吳欣盈沒有申報配偶的財產。對此，中國國民黨“立委”李德維、游毓蘭和賴士葆6日在“立院”受訪時，分別發表了自己的看法。游毓蘭特別針對日前媒體提問吳欣盈時遭反嗆，問問題前請先查證的事件開酸，她嘲諷說對於吳欣盈配偶的財產情況，她需要先查證才能做進一步的說明，不然可能會被吳欣盈罵。



游毓蘭指出，吳欣盈的配偶是否在台灣登記是關鍵，因為衹有在台灣登記的配偶才需要在財產申報中登記。她說，雖然吳欣盈已經公開了自己的婚姻儀式，也分給大家喜糖和滿月餅，但這些都不代表她在法律上已經結婚。她認為，這也反映了“中選會”和“內政部”在選舉制度上的疏漏，需要進一步的檢討和改善。她表示，她會在下周一的內政委員會上，請“中選會”和“內政部”來備詢。她也針對日前媒體提問吳欣盈時遭反嗆，問問題前請先查證的事件開酸，表示自己要先行查證，不然隨便評論會挨吳欣盈罵。



李德維表示，他相信吳欣盈一定會依法申報，並認為她可能是因為在台灣沒有正式登記，所以沒有申報配偶。他也建議吳欣盈應該更加小心，避免再次引發爭議，對自己和民眾黨都不利。



賴士葆則指出，吳欣盈可能是因為在外國待久了，不清楚夫妻是財產共有，公職人員的財產申報必須包括配偶和未成年子女的財產。他說，吳欣盈的配偶是何等尊貴的人，財產一定很多。他分析說，假如吳欣盈知道的這條規定，也可能覺得財產申報不實也沒關係，只要花錢就好，因為罰金也不高。他認為，吳欣盈的財產一定是最多的，因為她的爺爺是台灣的五大家族之一，所以大家應該看她怎麼申報。他也表示，侯康配的財產申報雖然是最高的，但那是他們辛苦一輩子賺來的，並且規規矩矩申報的，沒有什麼好挑剔的。