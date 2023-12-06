侯康配怎贏？郭正亮：藍狠打弊案才有用

前綠委郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北12月6日電／2024大選進入倒數，有民調顯示，中國國民黨“侯康配”的支持度落後民進黨“賴蕭配”近7個百分點。對此，前“立委”郭正亮建議，由於賴蕭配的候選人因素比侯康配強，面對這種狀況，藍營衹有“打弊案”、“把賴蕭兩人和民進黨不分區做連結”等兩個打法，否則國民黨2024候選人侯友宜真的會很難選。



根據《美麗島電子報》5日公布的民調顯示，賴蕭配、侯康配與台灣民眾黨柯盈配的支持度，依序為38.0%、31.7%、14.9%。



《中時新聞網》報導，郭正亮5日在政論節目《TVBS戰情室》表示，近期多份民調顯示，國民黨的政黨支持度比民進黨高，但“總統”候選人民調卻比民進黨低，這代表賴蕭配的候選人因素比侯康配強。



面對這種狀況，郭正亮建議，國民黨衹有兩種打法，一是把賴蕭配的人設打垮，這點可從打民進黨政府弊案下手，如2000年“總統”大選時，親民黨宋楚瑜的支持度因“興票案”掉了5個百分點，2012年大選，民進黨蔡英文因“宇昌案”掉了4個百分點。另一個則是想辦法把自己拉高，郭建議，國民黨可以去打民進黨的不分區“立委”名單，將其中有爭議的成員與賴蕭配做連結。



就個人因素而言，郭正亮坦言賴蕭配確實有強的地方，如民進黨2024副手候選人蕭美琴可以鞏固年輕票。而侯友宜由於沒長期做個人文宣造勢、強度不強，這時只能採取前述兩個戰術，否則真的很難選。