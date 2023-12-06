藍選將曝對美談判機密文件　蕭美琴卑躬屈膝

國民黨召開記者會，台北市“立委”候選人徐巧芯(中)、張斯綱、游淑慧(左)等人出席。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月6日電（記者 張嘉文）美國總統拜登去年5月23日於日本東京宣布啟動“印太經濟架構”（IPEF）協議，台灣並不在創始成員名單中。中國國民黨“立委”候選人徐巧芯今天召開記者會，揭露一份對美談判的內部文件直呼，原來民進黨政府吹噓時任駐美代表蕭美琴的“戰貓外交”，私下竟是卑躬屈膝，曲意奉承。



徐巧芯也質疑，民進黨政府讓台灣進口萊豬與日本福食（核食），卻未換得任何經貿利益，即使是美國主導的印太經濟框架（IPEF）也未將台灣納入，可見民進黨過去聲稱與美國關係很好，根本只是大內宣！



國民黨今日召開“蕭美琴是台灣戰貓？還是美國寵喵？踢爆民進黨對美工作卑躬屈膝記者會”，包括台北市“立委”候選人、台北市議員徐巧芯、張斯綱、游淑慧等人出席。



徐巧芯提及，事件的背景是2022年4月19日、IPEF首輪談判名單公布前，蕭美琴、鄧振中與美國貿易代表戴琪進行視訊會議，而根據一份預定2026年12月31日才能解密的政府內部外流文件，顯示這場會議就是在討論IPEF的進度，台灣方面訴求的重點在於，若未被納入，將與美國“印太戰略”提及與台灣強化關係所釋出的訊息相衝突，“台灣內部將認為開放萊豬與福食付出政治代價仍無法獲邀，顯示美國不支持台灣加入區域經濟整合。”



徐巧芯提到，文件中顯示，在幕僚準備的談參中，建議鄧振中直接請教戴琪，未看到台灣在IPEF內，是否可分享背後原因，但卻又在同一段寫道“預期戴琪將不會針對我們的問題回覆，而僅表示目前還沒有做成最後決定。”接著要鄧表達，考量中國因素外，美國應展現領導力，以及未邀台灣的衝擊性，“至於邀請台灣加入，是否真的會導致東南亞國家不敢加入？或者只是一個說詞？”



而最終根據文件記載，戴琪的回應“完全被命中”，全程顧左右言他，就是不願正面回答是否邀請台灣加入IPEF，或者台灣為什麼不能加入IPEF。