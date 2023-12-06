兩岸知識產權界人士共話交流合作

中評社北京12月6日電／據新華網報導，2023閩台知識產權圓桌會議5日在廈門舉行。圍繞“海峽兩岸融合發展背景下的知識產權全鏈條保護”主題，近百名與會知識產權界人士以技術創新與海峽兩岸知識產權策略、海峽兩岸知識產權保護經驗與借鑒、海峽兩岸融合發展背景下的知識產權合作展望等為議題展開研討。



台灣大學法律學院教授李素華在視頻致辭中說，會議為促進海峽兩岸知識產權學習交流、發展提供平台。會議不僅討論專利商標等傳統知識產權客體，還將探討數據等新知識產權客體的利用與保護。專利師在知識產權的建構與發展中扮演重要角色，有利於促進知識產權價值最大化。



“福建正迎來推進海峽兩岸融合發展的新機遇。”福建省市場監督管理局副局長王文生說，近年來，在兩岸專家學者、有關部門的共同努力下，兩岸知識產權交流合作穩步推進。福建鼓勵支持兩岸知識產權領域優秀人才來福建交流、學習、工作和生活，未來將進一步促進兩岸知識產權領域融合發展。



中國政法大學無形資產管理研究中心主任馮曉青認為，兩岸知識產權合作已形成諸多做法和經驗，同時也存在知識產權執法協作機制尚未充分發揮作用等問題。兩岸應在知識產權執法協作、知識產權司法保護、產業領域合作與互補、知識產權學術交流與人才培養等方面加強交流與合作。



據瞭解，這一會議旨在打造海峽兩岸知識產權界人士溝通合作的常態化機制。本屆會議由福建省市場監督管理局（知識產權局）支持，廈門大學知識產權研究院、國家知識產權培訓（福建）基地、國家知識產權戰略實施（廈門大學）研究基地主辦。