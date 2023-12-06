“去中國化”的幽靈下，沒有光

中評社北京12月6日電／據新華網報導，“‘去中國化’歷史教育是可怕的實質的‘文化台獨’”“‘去中國化’等於拋棄我們的原生文化”“掌權者想在將中國史虛無化的廢墟上建構‘新台灣史’，荒謬、短視，如何守護台灣青年的競爭力、和平及未來？”“‘去中國化’的幽靈下，學校、老師、學生淪陷在黑暗的教育深淵，走向沒有光的所在！”……



台灣“歷史教育新三自運動協會”4日在台北舉行的記者會上，島內教育界人士發出悲憤的呼告，嚴厲批評民進黨當局的“去中國化”教育政策。“歷史教育新三自運動”由島內有識之士於2018年發起，核心內涵是“自己救、自己寫、自己教”，旨在喚起更多民眾覺醒，反對教育“去中國化”。



“‘去中國化’教育是想徹底切斷台灣學生對中華民族的歷史記憶”



嘉義大學應用歷史學系教授吳昆財指出，近年來，民進黨當局為遂行“去中”“仇中”的政治目的，在2019年啟用的課綱裡大肆推動“去中國化”歷史教育，包括以東亞史取代中國史等，目的是想徹底切斷台灣學生對中華民族的歷史記憶，讓後代不瞭解中國人的奮鬥史，不認同中華文明。



吳昆財認為，在這樣的課綱下，台灣學生陷入歷史虛無主義、文化虛無主義和國族認同的虛無主義。“這是很可怕的，人不能沒有根。面對這樣的教育危機，我們知識分子要拼了命來捍衛我們中華民族的歷史，進行反對‘去中國化’歷史教育的鬥爭。”



台灣師範大學退休教授潘朝陽指出，“去中國化”歷史教育是“台獨”的核心建構工程之一，從課綱、課本、教學三方面同時推行，行之有年，由李登輝開始，經陳水扁拓深拓廣，到蔡英文上台後的新課綱變本加厲。



他認為，“台獨”史觀包括“外來殖民主義有功論”“新興台灣民族論”，前者歌頌日本殖民統治台灣50年，後者否定台灣人是中國人。李登輝、陳水扁使台灣青年的中國認同褪色、模糊，蔡英文使台灣新一代不但否認自己是中國人而且“仇恨中國”，“台獨”的歷史教育是可怕的實質的“文化台獨”。



“‘去中國化’就是拋棄自己的原生文化”



“我們的生活習慣、習俗、文化心理，幾乎都來自中國，台灣的主流文化就是中國文化的延續。”嘉義大學應用歷史學系兼任教授王明燦指出，中國文化對台灣的影響根深蒂固，刻意“去中國化”就是拋棄自己的原生文化，就是拋棄自己的根本。



台灣中華語文教育促進協會秘書長段心儀說，2019年啟用的課綱下，初中歷史只用一個單元就介紹完商周到隋唐宋元約3000年的內容，只用一個單元就介紹完明清時期的內容；高中歷史則在如此薄弱的基礎上，進行以東亞地區為範圍的主題式課程。



“台灣現在的掌權者創造他們需要的歷史，想在將中國史虛無化的廢墟上建構‘新台灣史’，荒謬、短視，如何守護台灣青年的競爭力、和平及未來？”曾長期在中學執教的段心儀對當下台灣中學生對真實歷史的茫然無知深感痛心。



她說，去核心價值的語文教育，讓學生不知何為“先天下之憂而憂，後天下之樂而樂”；去脈絡的歷史教育，更讓學生完全不知道自己來自何處。“權力創造的‘能量’終將流逝，但已席捲走了一代人的認知、價值觀、知識與能力。”



來自教學一線的台北第一女子高中教師區桂芝痛陳：在“去中國化”的幽靈下，所謂“教改”讓學校、老師、學生淪陷在黑暗的教育深淵，走向沒有光的所在。老師們沒有足夠時間進行深入完整的教學，孩子們失去了扎實的基礎教育與合宜的生活教育。



談到課綱大幅減少文言文在語文教學中的比例，她說：“語文老師最痛心的是，這個課綱可說是不讓我們進行品德教育。《論語》《孟子》《大學》《中庸》被砍掉，只截取片段合成一課。語文課沒有了‘四書’這個可以學習我們民族最珍貴品德的教材，所以，這個課綱是缺德的。”



“經典古文如顧炎武的《廉恥》，被删掉，學生將不再知道為何‘士大夫之無恥，是謂國恥’。每天在新聞裡看到那麼多不清不白的政客，學生價值觀怎麼不混淆，是非觀怎麼不錯亂？所以，這個課綱是無恥的。”她說，被删掉的還有柳宗元的《始得西山宴游記》，那是處理生命挫折的範文；還有範仲淹的《岳陽樓記》，學生因此失去了認識建立生命高度、學習大我關懷的典範；還有荀子的《勸學》，學生因此失去了思考學習意義、目標、方法的重要引導。

