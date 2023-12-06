台盟十一屆二中全會在京召開

中評社北京12月6日電／據新華網報導，台灣民主自治同盟第十一屆中央委員會第二次全體會議5日在北京召開。會議主要內容是深入學習貫徹中共二十大精神，聽取並審議台盟第十一屆中央常務委員會2023年工作報告，審議台盟第十一屆中央內部監督委員會2023年工作報告。台盟中央主席蘇輝代表台盟第十一屆中央常務委員會作工作報告。



蘇輝指出，2023年是全面貫徹中共二十大精神的開局之年，台盟始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊扣“三抓兩促一提升”全盟總體工作思路，深入開展“凝心鑄魂強根基、團結奮進新征程”主題教育，圍繞“政治理論學習年”，深入挖潛台盟優勢特色，進一步抓理論學習、抓隊伍建設、抓制度保障，為台盟事業發展賦能強基。圍繞助力中國式現代化、構建新時代台盟對台工作大格局的參政履職主線，加強參政議政、對台工作、社會服務深度融合，促進履職能力進一步提升、履職特色進一步彰顯，更好服務國家發展大局、祖國統一大業。



蘇輝表示，全盟要以“兩岸交流促進年”作為2024年的工作主題，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和中共二十大精神，深化“三抓兩促一提升”全盟總體工作思路，進一步加強參政履職和自身建設，推動台盟工作再上新台階、再展新風貌。要持續深化理論武裝，以旗幟鮮明講政治打牢共同思想基礎。要持續加強自身建設，以一體協同聚合力提升盟務工作質量。要持續推進參政履職，以服務大局顯特色助力中國式現代化，為以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興，實現祖國完全統一作出新貢獻。