柯文哲：美國一中政策下　不存在“台獨”空間

針對美國的一中政策，柯文哲在臉書提出看法。(照:柯文哲臉書) 中評社台北12月6日電／台灣民眾黨“總統”候選人柯文哲今天在臉書發文表示，堅守台灣的民主自由，維繫台海和平、人民安全是我堅定的信念。在美國的一中政策架構下，並不存在“台灣獨立”的空間。AIT主席羅森伯格來台的公開演說表明了這件事。



柯文哲提到，最近幾場大選，“#介選 ”逐漸成了選戰關鍵字，如何做到網路安全與反制假訊息，使台灣的民主更堅韌、避免民意被不當引導操控，是非常重要的議題。



柯文哲表示，在資訊爆量的狀況下，台灣人正在學習辨別真假訊息，這是台灣民主進程的必經過程。柯也指出，美國在台協會 AIT處長孫曉雅發表年度演講時表示：“美國對台灣選舉過程和民主制度深具信心，相信台灣人民應在不受外部干預情況下決定下一任領導人”。她也強調，美國不會選邊站，“我們沒有偏好哪位候選人，無論由哪個政黨執政，美國的對台政策不變。”



柯文哲指出，這個對台政策，就是美國的 One China Policy﹙一中政策﹚，奠基於一法、三公報、六項保證，但內涵包含了美國對於和平解決兩岸問題的關切；也有對於台灣法理地位的解釋和認知，美國的“一中政策”和中國的“一中原則”並不相同。



柯文哲指出，美國身為台灣堅定的盟友，對台灣輿情相當關注，先前孫曉雅處長上節目時也曾拿出數據指出，目前支持急獨和緩獨的民眾佔26%，緩統和急統的約11%，而期盼永遠維持現狀的達到57%，比去年增加了5%創歷年新高。



柯文哲認為，務實“台獨”工作者的賴清德，以及和趙少康搭配就喊出極度傾中政策的侯友宜，都背離“維持現況”的過半民意。在俄烏戰爭、以巴衝突讓世界陷入動亂的氛圍，還急於將選戰拉回藍綠、統獨二元對立的戰場，漠視台灣人民對和平更高的期望。



柯文哲強調，台灣年輕選民們已經極端厭惡地緣政治議題，渴望領導人處理內政問題，真正帶領台灣朝向長遠發展。2024大選，必須思考台灣要走向甚麼樣的未來，是要走向新政治、新文化，還是繼續在藍綠對立、統獨意識型態的泥淖裡打轉？最後，柯文哲以提問的方式，強調台灣的的未來在於每一個人對於這個問題的答案。