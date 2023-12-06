俄羅斯今年裝甲武器和無人機產量大幅增加

中評社北京12月6日電／據新華網報導，俄羅斯總理米舒斯京5日在保障俄武裝力量需求協調委員會會議上說，2023年俄羅斯裝甲武器產量增加了兩倍，航空設備和無人機產量增加了一倍。



據俄政府網站消息，米舒斯京當天在會議上說，過去11個月裡，俄相關產品產量較去年大幅增加，通信設備、武器、電子戰和偵察設備產量增加了四倍多，汽車產量幾乎增加了兩倍。



米舒斯京還介紹說，俄政府在提升國防訂單產能和必需品供應方面投入了大量資金。參與保障俄武裝力量需求的企業超過360家，參與員工約52萬人。



