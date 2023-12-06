中國新能源車獲瑞典消費者青睞

中評社北京12月6日電／據新華網報導，短短幾年內，越來越多中國新能源車開始進入北歐市場。小鵬、蔚來、紅旗、領克等10多個中國新能源車品牌，憑借過硬的質量、較高的性價比和便捷的服務，受到瑞典消費者青睞。



在瑞典首都斯德哥爾摩的弗裡哈姆嫩港口，坐落著蔚來在歐洲的第一個第三代換電站，這也是其在瑞典的第六個換電站。蔚來瑞典公司電力網絡開發主管戴維·霍爾姆布姆日前對新華社記者說，蔚來在瑞典建立了一個連接三大城市——斯德哥爾摩、哥德堡和馬爾默的網絡，消費者可以快速為汽車更換充滿電的電池，不必有里程焦慮。



作為蔚來的忠實“粉絲”，瑞典人約翰·林德和記者分享了他的體驗。他表示，在換電站的操作就像給汽車油箱加滿油一樣方便。“我從去年10月就開始駕駛蔚來車，我真的很喜歡它！它電量很大，而且換電確實是一種快速高效為汽車補能的好方法。”



分析人士認為，中國品牌新能源車受到瑞典消費者歡迎，是因為這些汽車不僅採用先進技術製造，而且性價比高。擴大進口中國電動汽車讓更多瑞典消費者能夠以實惠價格獲得高品質電動汽車。



充電樁公司Laddboxbolaget是斯德哥爾摩市政環保合作商之一。該公司官網寫道，中國電動汽車“值得信賴”，瑞典消費者可選擇知名中國汽車品牌，購買配備先進技術和智能功能的新能源汽車。



隨著中國新能源車行業蓬勃發展，中國品牌除了出色的技術性能受到肯定，其可持續發展理念也獲得消費者認可。較早進入北歐市場的小鵬汽車計劃進一步扎根本地，將創新優質的電動汽車帶到北歐市場。



小鵬汽車北歐地區總經理程曉光對記者表示，短期來看，受烏克蘭危機、能源危機、通貨膨脹等因素影響，歐洲消費者購買新能源汽車的意願存在波動，但長期來看，歐洲實現碳中和的目標明確，新能源汽車市場潛力很大。



程曉光說，北歐國家注重綠色和可持續發展，電動車滲透率相對較高，同時有較強的購買力。小鵬汽車堅持純電產品，相信通過不斷提供有競爭力的創新產品，能夠贏得更多用戶和市場。