出口退稅提速增效穩外貿

中評社北京12月6日電／據經濟日報報導，當前，不少外貿企業都開啟了年底衝刺模式。讓產品更有競爭力地“揚帆出海”，少不了出口退稅的助力。出口退稅是指在國際貿易業務中，對我國報關出口的貨物退還在國內各生產環節和流轉環節按稅法規定繳納的增值稅和消費稅，即出口環節免稅且退還以前納稅環節的已納稅款。



作為國際通行慣例，出口退稅可使出口貨物的整體稅負歸零，避免重復徵稅，降低出口商品成本，是國家支持外貿出口、鼓勵本國貨物參與國際競爭的重要手段。當前，企業對出口退稅的實際獲得感如何？我國出口退稅有哪些新變化？記者進行了採訪。



堅定走出去信心



今年一筆銷往英國、價值10多萬美元的訂單，讓廣州欣星商貿有限公司工作人員記憶深刻。“當時我們的貨物在英國到岸後，卻一直聯繫不上客戶，直到貨櫃被當地海關清退時也沒能順利完成提貨和交易。好在後來通過出口信用保險賠款挽回了部分損失。”該公司財務負責人告訴記者。原以為止步於此了，沒想到廣州稅務部門通過與保險機構建立的聯動機制，很快得知了這一情況，迅速派工作人員主動上門輔導企業填寫《出口貨物收匯情況表》。“多虧稅務部門的輔導，我們這才得知出口信用保險理賠原來也可以視同收匯，只要按規定提交理賠相關材料和其他單證，同樣可以享受到出口退稅。”該負責人說，國家不斷優化的政策有效提升了外貿企業抗風險能力，堅定了“走出去”的信心。



強化出口信用保險與出口退稅政策的銜接，只是近年來我國加大出口退稅支持力度的其中一環。2022年4月，國家稅務總局等十部門發布《關於進一步加大出口退稅支持力度 促進外貿平穩發展的通知》，推出15項服務出口退稅新舉措。其中之一就是明確企業申報退稅的出口業務，因無法收匯而取得出口信用保險賠款的，將出口信用保險賠款視為收匯，予以辦理出口退稅。此外，為進一步減輕加工貿易企業負擔，因征退稅率不一致等原因而多轉出的增值稅進項稅額，允許企業轉入進項稅額予以抵扣。



“近年來，我們持續加大出口退稅業務‘非接觸式’辦理、‘容缺’辦理等措施的推行力度。同時增加了出口退稅備案單證留存備查方式，支持企業根據自身實際，靈活選擇紙質化、影像化、數字化等不同方式留存單證。”國家稅務總局貨物和勞務稅司司長謝文介紹，為支持外貿新業態健康發展，還進一步簡化了外貿綜合服務企業代辦退稅備案流程。外貿綜合服務企業在生產企業完成委托代辦退稅備案後，即可為該生產企業申報代辦退稅，無需先行辦理代辦退稅備案。



今年，為幫助外貿企業紓困解難，各地不斷優化流程和機制，有力落實出口退稅政策。“當今全球經濟和貿易增長動能減弱，外貿發展環境較為嚴峻。在此背景下，充分發揮好出口退稅這一普惠公平、符合國際規則政策的效用，對優化外貿營商環境，增強我國商品國際競爭力具有重要意義。”北京國家會計學院副院長、教授李旭紅表示，當前出口退稅政策通過實施差別化、分類化管理，鼓勵企業發展高附加值、高技術含量等優勢產業，激勵企業從事更高水平的創新活動，從而實現優化產品結構以及提升經濟社會效益的目的。



退稅手段更智能



退稅速度直接關係著企業的獲得感。“及時到位的退稅資金可以說是‘救命錢’。”雲南福徹生物科技有限公司財務負責人王興貴對記者說。這家位於昆明市晉寧區的企業有年產1500噸植化產品的生產線，產品出口10多個國家。但今年以來由於原材料價格上漲、市場競爭加劇等原因，企業流動資金有些吃緊。“今年國外客戶付款周期普遍拉長，一般需要2個月才能到款。我們企業從很多農戶那裡採購原料，為了確保農戶利益、維持原料供應穩定，我們一直堅持在10個工作日內付款給農戶。這兩方面情況加大了流動資金壓力。”王興貴說。



當地稅務部門瞭解到企業難處後，及時上門輔導，幫助企業享受出口退稅無紙化、網上辦、實地核查“容缺”辦理等多項便利化措施，讓退稅資金短短幾天直達企業賬戶。今年前11個月，該企業已累計辦理出口退稅超620萬元。“退稅資金我們優先用於給供應原材料的農戶付款。這些寶貴的資金不僅緩解了我們企業的壓力，還讓很多農戶的辛勤付出早日得到了回報。”王興貴感慨地說。



多位受訪人士回憶，10年前，辦理出口退稅的時間至少在半個月以上，有時可能需要1個月。如今，我國出口企業正常出口退稅平均辦理時間在6個工作日內。同時，我國將辦理一類、二類出口企業正常出口退（免）稅的平均時間壓縮在3個工作日內的政策延續實施至2024年底。



“現金流是企業的命脈，更快拿到退稅款，意味著企業可以更快回籠資金。通過提升出口退稅速度，極大提振了企業的信心，有利於我國外貿企業在國際市場競爭中占得先機。”李旭紅表示，出口退稅不僅速度更快，而且更加便利，目前已經全面推行無紙化退稅申報，“免填報”項目比例超過70%。



出口退稅全面提速離不開持續的創新探索。記者在採訪中瞭解到，各地稅務部門不斷加強數字化管理，讓出口退稅更加智能。比如，湖南稅務部門持續優化電子稅務局、國際貿易“單一窗口”服務功能，推行出口退稅發票及出口報關單信息“智能匹配”，實現出口企業待申報的海關報關數據和發票信息數據自動同步、智能配單，進一步提升出口退稅辦理效率。



大連稅務部門推出備案單證數字化管理，應用OCR識別技術提取紙質備案單證的關鍵要素並轉化為數字信息，建立備案單證申報索引、電子數據檔案庫等，幫助出口企業快速檢索、自動匹配、便利申報，減少紙質資料報送。目前，大連出口退稅無紙化率達99%以上，全年減少近200萬份紙質資料的報送。



“現在出口退稅可以實現‘無紙化’申報，無需手動操作填寫數據，連出口單證備案都可以電子化，對於我們出口業務量較大的企業而言，極大降低了各項成本。”力嘉包裝（東莞）有限公司財務經理王華告訴記者。

