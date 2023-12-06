莫讓老年人成為“手機控”

中評社北京12月6日電／據光明日報報導，熬夜追更網絡小說，每天App打卡“領金幣”，刷手機晝夜顛倒……如今，不少老年人沉迷手機，成為兒女們新的困擾。



人口結構越來越“老”，媒體形態卻越來越“新”。當老齡化遇上數字化，老年人享受“觸網”快樂的同時，沉迷手機的隱憂也日漸顯現。如何定義老年人手機沉迷？如何引導老年人形成健康、良性的用網習慣？記者對此進行了採訪。



老年網民規模已超1.5億



說起自己的“網癮老爸”，家住北京的魏女士直嘆氣。今年年初，為了豐富老爸的退休生活，魏女士花重金為其辦理了游泳年卡，還經常列一堆“老爸任務清單”。誰承想，游泳卡在吃灰，“任務清單”總是停留在未完成狀態，退休後的老爸基本“活”在手機裡。



一天到晚手機不離手倒也罷了，最讓她心生不滿的是，難得一家三口聚齊的晚餐時間，老爸總是匆忙扒拉兩口就撤了，徑直走回房間，選擇最舒服的姿勢半倚床頭，然後拇指開始上下翻飛。



“直播間聒噪的叫賣聲，短視頻魔性的背景音樂，還有我爸咯咯的笑聲和直抒胸臆的點評，真的讓人生氣又無奈。”魏女士略顯神傷。



沉迷手機的父母不在少數。社交平台上，有不少網友坦言家中有幾乎同款的“網癮父母”。不停買買買、刷刷刷、玩玩玩，有的甚至掉進陷阱，被騙取錢財。更讓兒女們頭疼的是，父母往往不聽勸，“一說就跟你急”。



“網癮老年人”之稱，也許有“吸睛”之嫌，但對銀發族沉迷手機的擔憂，著實不假。



中國人民大學人口與發展研究中心副教授靳永愛，近年來持續關注並參與老年人互聯網使用行為及習慣的研究。根據她的觀察，老年人網絡沉迷的話題在近幾年明顯升溫。這與老年網民數量的快速增長幾乎同步。根據中國互聯網絡信息中心的統計數據，2022年12月，我國60歲及以上網民群體規模就已超過1.5億。



對於老年人來說，互聯網仍算是一個新鮮事物，在快速“觸網”後難免深陷其中，老年人沉迷網絡問題也日益凸顯。



那麼，如何定義老年人網絡沉迷？“顯然不能只看用網時長，判斷手機沉迷主要有三個維度：過度使用（超長時長）、無法克制使用欲望、對身心和人際等方面有負面影響。”中國人民大學人口與發展研究中心主任、教授翟振武說。



上海社會科學院新聞研究所互聯網治理研究中心主任、副研究員方師師認為，結合當下老年人使用網絡終端設備的現實情況，更確切地說，老年人網絡沉迷其實就是手機沉迷。相比手機使用時長，我們更要關注老年人用手機做什麼。



方師師舉例說，有一些老年人喜歡用手機拍照，有的會在看書時用手機做筆記，如果是這種使用習慣，即便一天花好幾個小時，也不太可能將其算作沉迷。“界定老年人手機沉迷，第一個要素就是長時間且大量的網絡消費或網絡娛樂功能的使用，而且對這種應用已經產生嚴重依賴，具有行為戒斷反應，同時已影響到身心健康。”方師師總結道。



在課題調研中，靳永愛從多位受訪老年人處得知，因為長時間使用手機上網，他們的眼睛、脊柱已經受到不同程度的損傷。而深度沉迷更會讓他們的精神長時間緊張或亢奮，由此帶來了失眠。此外，也會影響他們參與線下活動的積極性。



靳永愛也提醒道，雖然有一些老年人沉迷手機，但還有很大一部分老年人未完全融入數字社會，尤其是在一些偏遠地區和農村地區，後者同樣值得我們關注。



“但無論如何，我們關注並討論老年人手機沉迷議題，讓這個之前處於互聯網邊緣的群體被‘看見’，讓他們的需求被正視，本身就很有價值。”方師師說。



為何老年人熱衷刷手機



直到半年前母親確診神經根型頸椎病，深圳的“二孩媽媽”小萍才意識到母親過度使用手機的嚴重性，這讓她深感自責。



過去5年多裡，小萍先後迎來兩個可愛的小生命。母親也離開山西老家，前往深圳幫忙帶孩子。小萍反思，自己下班回家要馬不停蹄地陪寫作業、陪玩、哄睡……有時一連好幾天都沒能和母親好好聊聊天。



作為“老漂一族”，小萍母親在異地沒什麼朋友。為了填補情感上的缺失，只要有空暇，她就低頭刷手機，熬夜聽書。長期如此，不堪重負的頸椎拉響了警報。



方師師認為，“使用與滿足”是我們理解老年人網絡沉迷的一個重要視角。對於老年人來說，不論是退休、空巢，抑或像小萍母親一樣成為“老漂”，這些生活上的變化都意味著他們的社會角色發生了變化，他們在家庭和社會關係中不斷被邊緣化，會出現一些心理落差，並由此產生尋回歸屬感、價值感和存在感的需求。當這些需求在現實生活中無法得到有效滿足，他們便會轉向虛擬世界。



靳永愛認為，相對於“數字原住民”和“數字移民”來說，老年人觸網時間較短，互聯網帶給他們的新鮮感要遠遠高於前者，“就像打開了一個全新的世界，會不自覺地花很多時間去體驗，而且他們本來就有較多閑暇時間，網絡剛好提供了這樣一個平台”。



原本，老年人休閑娛樂的平台不該衹有這一個。但現實中，老年人健身活動場所緊缺，老年人文體活動缺乏吸引力，難以滿足他們的需求。“大城市裡，老年大學一座難求；鄉村裡，留守的老人們凑到一塊兒聊聊天、曬曬太陽，就是僅有的社交了。”小萍道出了老年人娛樂生活的匱乏。



方師師也在相關研究中發現，不少老年人“游蕩”在網絡中，其實並沒有明確的目的。“當社會公共資源較少，通過智能手機便捷地進入虛擬世界，就成了最省事的選擇，當然也是缺少選擇的選擇。”方師師說。



在一些相關新聞事件的討論中，有人將老年人沉迷網絡甚至被騙，歸咎於老年人自控力差、意志力不強、文化水平不高。對此，方師師和靳永愛都認為，大可不必對老年人如此苛責。“追問老年人網絡沉迷，我們應更多聚焦外部環境和一些客觀的條件，審視那些社會和文化因素。”方師師說。



線下活動的匱乏，將老年人推向網絡世界。而一旦老年人跨入這個“美麗新世界”的大門，那些手機應用隱藏在設計和使用中的“上癮”機制就開始啟動了，讓人不斷投入情感、時間和金錢，欲罷不能。方師師說，以“殺時間”最多的短視頻應用為例，App多是竪屏，而且設計成便於單手操作的上下滑，裡面還經常會出現高飽和度、高亮度、高刺激的效果，讓人挪不開眼睛。在交互中，手機屏幕中出現的人臉距離是如此之近，很容易培養出情感。而用戶一旦覺得與主播們建立了親密的聯繫，就總想多看多聊，如果發生了下單購物行為，就會想再看看還有什麼東西可以買。“就是這樣一整套機制，將人的情感、時間和金錢這三項資本投入串在一起，形成了一個完整的體驗，並不斷被強化。”方師師說。



如果說這套“上癮”機制是面向所有網民的，那麼基於算法的“大數據殺熟”就屬於定制了。方師師介紹，一些網絡運營者通過對老年人的上網行為進行追蹤，然後用算法模型進行精準計算，獲取老年人的使用行為和需求，最終通過所謂精準的信息推送，實現對老年人“流量”的“收割”。而這種策略也可以輕易“拷貝粘貼”到其他手機應用軟件中。

