趙少康說安哲秀效應言之過早　藍委意見不同

藍委李德維受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月6日電（記者 俞敦平）對於2024大選三組候選人正式成形，近期的民調顯示呈現兩強一弱的情況。針對中國國民黨2024大選候選人侯友宜副手趙少康在節目上被問，是否思考如何觸發安哲秀效應，去觸發棄白保藍讓國民黨成功贏得大選。趙少康的看法是言之過早。但同黨籍的“立委”李德維、賴士葆和游毓蘭6日接受訪問，也分別表達了他們的看法。李德維表示，不需要過早地討論棄保的問題。賴士葆則指出，趙少康的民調在30%左右有一點衝不上去，需要想辦法繼續努力好好爭取中間票和年輕票。游毓蘭則表示，以前馬英九代表國民黨參加大選時就觸發過王建煊效應，她認為是可行的。



侯康配民調近期陷入瓶頸，對於能否觸發棄白保藍的安哲秀效應。李德維表示，國民黨要勝選不能靠別的黨，而是要靠自己的口碑和努力。他說，他對國民黨2024大選候選人侯友宜和趙少康都非常有信心。他認為，兄弟登山各自努力，不需要過早地討論棄保的問題。



賴士葆則表示，現在已經是正式的三國時代，國民黨要好好爭取中間票和年輕票。他說，趙少康要跟年輕人做談面對，這對國民黨的年輕票有幫助，但幫助到哪裡還不知道。他指出，侯友宜、趙少康的民調在30%左右有一點衝不上去，需要想辦法繼續努力。他也說，現在還有將近40天，任何一個候選人都有可能被棄保或追回票數，所以不要太早下結論。他說，如果到最後柯文哲的支持者要面對兩個選擇，一個是效忠柯文哲，一個是支持政黨輪替，那時候才會發生棄保的情況。



游毓蘭則表示，面對任何一個情境，都要有因應的對策計劃。她說，安哲秀只不過是韓國最近發生的一個案例，台灣過去也有類似的情況，例如前“監察院長”王建煊在跟馬英九競選時的禪讓。她說，如果為了要讓政黨輪替，不管是王建煊效應或是安哲秀效應，都是可行的。

