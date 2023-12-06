輔選民眾黨　游淑慧：藍白不能合作也要和諧

藍營台北市選將游淑慧。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月6日電（記者 張嘉文）中國國民黨台北市第二選區（南士林、大同）“立委”候選人游淑慧今日跨區陪同民眾黨新北市第二選區（五股、蘆洲、三重16里）“立委”參選人李有宜掃市場，游淑慧說，在藍白還沒確定是否合作前，國民黨就敲定台中第一選區以及新北蘆洲選區沒有提名，因此會全力支持民眾黨的候選人，這是信守承諾。



游淑慧強調，藍白就算不能合作也要和諧，畢竟兩黨都是在野黨，都要爭取最大的支持。



游淑慧是在結束和李有宜市場拜票的行程，出席國民黨中央黨部的記者會時，針對藍白合作的問題，做出以上表示。



對於近來國民黨“立委”選將是否出現希望黨中央取消禁止民眾黨柯文哲站台一事，游淑慧說，這和藍白“立委”候選人的合作是兩回事，不管是民眾黨台中的蔡壁如或者是今早她去幫忙的李有宜，都是在藍白談合作之前就敲定，這兩個選區因國民黨沒有提名，所以會全力支持民眾黨的候選人。



游淑慧說，所以第一，我們是在信守城承諾；第二，還是希望藍白不能合作也要和諧，因為畢竟我們都是在野黨。她也一直在向民眾黨正在基層選舉的好朋友問說，為什麼你們黨好奇怪，為何有兩派，一派一直戰國民黨，一派就是認真選舉，民眾黨的朋友不是翻個白眼，就看起來很無奈，顯示民眾黨其實內部的態度也不完全一致。



至於為李有宜站台，游淑慧認為，國民黨主席朱立倫也說過，在國民黨沒有提名的地方就全力支持民眾黨候選人，他們都是遵守黨的原則和規定。