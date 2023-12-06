“衛福部”處長車震女下屬　部長回應私領域

台“衛福部長”薛瑞元受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月6日電（記者 俞敦平）“衛福部”祕書處長許朝程涉嫌婚外情，與前下屬陳姓女子在車內幽會，車身劇烈晃動，被媒體拍下。針對這起醜聞“衛福部長”薛瑞元今天受訪時表示，目前不會對此事做任何調查或處置。



6日近中午時分薛瑞元赴“立法院”衛環委員會備詢，大批媒體守候在電梯口，希望他能針對“衛福部”官員再度捲入不倫桃色爭議的事件進行回應。薛瑞元在看到現場大批媒體等待後，簡短的接受訪問並表示，“衛福部”目前不會對此事做任何調查或處置。



“衛福部”祕書處長許朝程涉嫌婚外情，與前下屬陳姓女子在車內幽會，車身劇烈晃動，被媒體拍下。由於許朝程與陳女各有家庭是不倫關係，先前也有“衛福部次長”王必勝婚外情護理師，還產下私生女後高升的前例，因此“衛福部”也被戲稱為桃花部。這起事件也引發了媒體高度的關注，因此大批媒體守候在“立法院”衛環委員會外，等待薛瑞元的現身，希望能從他口中瞭解到更多相關消息與接下來“衛福部”的處置。



薛瑞元受訪時表示，這是許朝程的私領域事件，他必須自己面對並解釋，“衛福部”目前不會對此事做任何調查或處置，只會觀察許朝程的公務表現是否受到影響。對於網友譏諷“衛福部”有婚外情傳統，薛瑞元則表示沒有什麼好回應的。