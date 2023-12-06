城市公交要“多條腿”走路

中評社北京12月6日電／據南方日報報導，打開手機網約一輛公交，正在成為一種出行新時尚——據央視財經報導，前不久，江蘇無錫推出動態公交和響應式停靠公交服務，花上3元錢便可享受定制服務，試點運行以來，市民反饋積極。



所謂“動態公交”，其實就相當於公交版的網約車。市民用手機打開相應的服務頁面，即可在線預約叫車，公交車和網約車的優勢實現了互補：一方面，作為一種基本公共服務，公交性價比更高，尤其在相對偏遠的地帶，可緩解“騎車累、打車貴”的痛點；另一方面，網約公交車靈活機動，不必逢站必停，主打的就是“點對點”接送，真正實現“隨叫隨到”。



網約公交車並非新事物，多年前就有類似嘗試。如今重新討論起這個話題，有著一個不容忽視的背景。有數據顯示，2014－2019年，坐公交的人每年都在減少，客運量平均每年自然流失2.41%。今年以來，河南商丘、河北保定等地相繼出現公交系統停擺，尋找破局之道勢在必行：當出行選擇變得多元化，在部分地區公交已不占交通主體地位，如何尋找新定位、新角色？網約公交車或許提供了一個思路。



可能有人會問，這種模式會不會叫好不叫座，反而造成了浪費？在筆者看來，未免太過悲觀。一來，當預約量較多，後台可以生成最優路線，進入服務閑期，車輛也可以停在人流相對密集的地點等候，減少空效行駛；二來，儘管乘車需求相對分散，但通過精準有效的整合，有望發揮規模效應，攤薄運營成本，畢竟，網約公交車的客源往往比較穩定；事實上，它在緩解擁堵、節能減排等方面的作用，也是另一種意義上的“降本”。



放眼全國各地，針對不同客群、區域的公交發展“新路徑”，正在多點開花：廣東東莞等地推出“公交婚車訂制”服務，被贊“既時尚又低碳”；山東濱州的“公交＋”不斷“玩”出新花樣，非急救轉運服務、農村客貨郵融合可圈可點；浙江寧波公交集團開通“地鐵一到，公交即發”模式的接駁線……在票價難以覆蓋成本、服務吸引力不足的情況下，企業也需重新審視自身，克服“補貼依賴症”，增強“造血”功能。



這也就要求，對公交車運營主體的管理同樣需要張弛有度，賦予足夠的創新空間。前不久，交通運輸部等九部門發布《關於推進城市公共交通健康可持續發展的若干意見》，明確提出“支持城市公共汽電車企業充分利用運力資源，開通通勤、通學、就醫等定制公交線路”“優化定制公交管理流程，提高辦理效率”等舉措，為城市公交服務的提質增效健全了政策基礎，明確了發展方向。



公交優先，是“保基本保民生”的應有之義。在堅持這一共識之餘，部分城市的公交行業要擺脫經營窘境、駛向更廣闊的未來，不妨學會多條腿走路。