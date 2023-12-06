強化樞紐功能　更多改革舉措有望推出

中評社北京12月6日電／據經濟參考報報導，日前召開的中央金融工作會議為新時代新征程推動金融高質量發展提供了根本遵循和行動指南，也為資本市場的改革發展進一步指明了方向。證監會表示，要堅定不移走中國特色金融發展之路，扎實推進資本市場理論創新、實踐創新、制度創新，加快建設中國特色現代資本市場。



業內人士認為，未來一階段，圍繞更好發揮資本市場樞紐功能，監管部門有望抓緊制定建設中國特色現代資本市場政策框架，健全資本市場功能，加大對高水平科技自立自強、現代化產業體系建設等重點領域的支持力度，助力加快建設金融強國目標。



更好服務實體經濟



中央金融工作會議指出，高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務，金融要為經濟社會發展提供高質量服務。會議還表示，優化融資結構，更好發揮資本市場樞紐功能，推動股票發行註冊制走深走實，發展多元化股權融資，大力提高上市公司質量，培育一流投資銀行和投資機構。



11月20日召開的中央金融委員會會議則指出，要著力提升金融服務經濟社會發展的質量水平，在保持貨幣政策穩健性的基礎上，加大對重大戰略、重點領域和薄弱環節的支持力度，圍繞做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融五篇大文章，抓緊研究出台具體政策和工作舉措。



證監會主席易會滿表示，中央金融工作會議召開以來，證監會圍繞全面貫徹會議精神，加快建設安全、規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場，謀劃了一系列落實舉措。證監會將圍繞強化政治引領的“一條主線”，突出主責主業、突出改革深化、突出自我革命的“三個突出”，抓緊制定建設中國特色現代資本市場政策框架，將堅持成熟一個、推出一個，扎實推動落地見效。



易會滿表示，更好發揮資本市場樞紐功能，是新時代新征程上黨中央賦予資本市場的新定位。資本市場在整個金融市場中體量不算大，但在服務實體經濟方面具有獨特優勢。下一步，證監會將堅持問題導向，守正創新，圍繞健全資本市場功能，推出更多務實舉措。



他表示，證監會將推動股票發行註冊制走深走實，加大力度推進投資端改革。將健全多層次資本市場體系，積極發展多元化股權融資，堅守各交易所板塊定位，支持上海、深圳證券交易所建設世界一流交易所，高質量建設北京證券交易所，推動新三板和區域性股權市場制度和業務創新，更好發揮私募股權創業投資基金積極作用，進一步完善層層遞進的市場結構。促進債券市場高質量發展。同時，還將扎實推動新一輪提高上市公司質量三年行動方案落地，優化併購重組、股權激勵、分紅等制度安排，健全常態化退市機制等等。



國泰君安證券預計，下一階段，資本市場改革舉措將更為系統、務實，並進入政策的持續、密集出台期，資本市場運行更為平穩健康。各項舉措有望促進資本市場更加平穩健康運行，並加速證券行業格局重構。



更好支持科技創新



中央金融工作會議指出，要優化資金供給結構，把更多金融資源用於促進科技創新、先進製造、綠色發展和中小微企業，大力支持實施創新驅動發展戰略、區域協調發展戰略，確保國家糧食和能源安全等。會議還指出，做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融五篇大文章。



資本市場具有“風險共擔、收益共享”突出特徵，對於促進創新資本形成、支持科技創新具有天然優勢。易會滿指出，要推動股票發行註冊制走深走實。堅持以信息披露為核心的理念不動搖，堅持註冊制的基本架構不動搖，加大對高水平科技自立自強、現代化產業體系建設等重點領域的支持力度。加大力度推進投資端改革，吸引更多中長期資金入市，動態優化IPO定價、再融資、減持等制度安排，促進投融資動態平衡。



證監會此前提出，要制定實施資本市場服務高水平科技自立自強行動方案，建立完善突破關鍵核心技術的科技型企業上市融資、債券發行、併購重組“綠色通道”；要健全資本市場服務科技創新的支持機制，引導資源向科技創新領域集聚，激發市場科技創新活力，助推科技企業做優做強，暢通“科技－產業－金融”良性循環。



證監會首席律師焦津洪此前透露，證監會聚焦高質量發展、建設中國特色現代資本市場系統工程，初步形成了“1＋N＋X”的政策框架。其中一個“N”正在制定當中，即資本市場服務建設現代化產業體系行動方案，該方案重點是緊緊圍繞建設現代化的工業、農業、服務業和基礎設施，通過差異化制度安排，優先支持產業鏈供應鏈“鏈主”企業和專精特新企業做大做強，助力建設世界一流企業，打造戰略性現代化產業集群，推動傳統產業轉型升級，推進產業智能化、綠色化、融合化。



長江養老保險股份有限公司研究部總經理李慧勇對記者表示，中央金融工作會議提出做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融五篇大文章，體現了金融要發力支持科技創新，為經濟轉型和科技創新提供融資渠道。他認為，中央高度重視資本市場的改革發展，進一步凸顯了現代資本市場在支持科技創新、促進經濟轉型方面具有的重要作用。

