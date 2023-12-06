跟蔡英文很像？蕭美琴：我比她社會化

蕭美琴接受王時齊專訪。（取自《齊有此理》） 中評社台北12月6日電（記者 黃筱筠）民進黨副手候選人蕭美琴昨天主動提到蔡英文借她衣服穿，她今天再度爆料，她比蔡英文社會化，“我有過村姑的人生經驗，我覺得這一點她就沒有”，“蔡英文就沒當過村姑，賴清德也沒當過，他是在礦區長大的”，她也說，可是那又跟她不太一樣，她是在這個農村裡面翻滾過，然後在泥巴裡面，被人丟過泥巴的。



蕭美琴今天接受媒體人王時齊網路節目《齊有此理》專訪。



王時齊節目最後提到，蔡英文都會給你衣服穿，可是妳比她小隻，她的衣服妳可以穿喔？蕭美琴說，蔡英文有清空一些衣服，清一些出來給她，“我稍微改一下，改一下袖長、改一下腰身，其實還是很可以穿的，就不會穿起來太大件”，蔡英文的風格就是要舒適，自然就好，其實她的風格也是這樣。



王時齊說，有沒有很多人說妳跟蔡英文很像，蕭也說，是有一些人是這麼講，我們確實有一些相似之處，但是也是有一些非常不一樣的地方，“像是我覺得我比她社會化”，就她是有在社會走動的 那蔡從政之後就比較社會化，可是從政之前蔡的生活型態就是，跟基層算是接觸比較少，但是當然這幾年已經跟我們一樣了，就是非常瞭解台灣社會的動脈。



蕭美琴還說，但是蔡英文畢竟是“總統”，所以可能很多人跟她在聊天講話，還是會有所保留，不像我們在外面走動的，這個話題，什麼樣的意見，都可以這個很比較直來直往。



王時齊也接著說，而且你在花蓮選舉過，人生有一段期間當過村姑，那個其實很重要，就是你跟台灣土地的密合程度。



蕭也坦言，村姑的人生經驗，這一點蔡英文就沒有，蔡英文就沒當過村姑，賴清德也沒當過。他是在礦區長大的，在台灣各種不同社會的角落，我們都累積了一些經驗，她覺得沒有說什麼好壞之分，就是一個不一樣的經驗，這些經驗會帶給我們，接下來的工作更多的養分。



王時齊也下結論說，蕭美琴其實某種程度是勝過蔡英文跟賴清德，就是她跟台灣土地黏著程度，村姑的那個人生階段，與土地黏著程度是非常非常深的。