民眾黨：65歲強制退休不合理　應採區間制

民眾黨舉行“職涯無法作主，勞基法恐違憲 !?”記者會，出席者右起吳春城、劉梅君、黃珊珊、王安祥。（照片：民眾黨提供） 中評社台北12月6日電／2025年台灣將進入超高齡社會，台灣民眾黨主席、2024候選人柯文哲力推“壯世代計劃”，鼓勵高齡者再就業。針對現行《勞動基準法》明文訂定“雇主得強制65歲員工退休”，壯世代教科文協會理事長、民眾黨不分區“立委”候選人吳春城今天表示，“強制被退休”恐有違憲之虞，他提出“區間制”，讓60－70歲黃金十年勞動者擁有更大的自主權與選擇權，給予勞資雙方更多空間，改善困境。



民眾黨今天發布新聞稿表示，壯世代教科文協會進行“民眾對現行退休制度觀感調查”，並於6日公布全台40歲以上民眾對於現行求職環境與法規之觀感。調查發現，66.6%的40歲以上民眾認為勞基法中“雇主得強制65歲員工退休”之制度不合理；62%感受到台灣求職環境對40歲以上不友善等等。



本次調查主要以台灣地區40歲以上民眾為對象，共回收1，068份樣本。結果發現66.6%對於現行勞動基準法中第五十四條第一項第一款之“雇主得強制65歲員工退休”認為不合理。其中，77%的40－44歲、73.5%的45－49歲、42.9%的50－54歲、59.6%的55－59歲、76%的60－64歲、57.4%的65－69歲及73.3%的70歲以上民眾表示皆不合理，顯示出中高齡及高齡區間對勞基法之限制相當“有感”。



吳春城表示，保障勞工權益的法律竟限制高齡族群的“工作自由權”，不僅有違憲之虞，更讓許多壯世代失去工作自主權，阻礙其實現理想的第三人生。由此，他借鏡荷蘭的“彈性工作法案”提出“區間制”，鼓勵雇主為壯世代勞工提供更具彈性的工作與合作模式，給予勞資雙方更多空間，改善困境。



對此，政治大學勞工研究所教授劉梅君也回應，壯世代若能順利回到職場，除了對扶養比有貢獻，還能減緩年金壓力，更能降低臥床的風險，進一步減低家庭照顧的負荷！



雇主有權強制將65歲以上員工退休，而74.9%贊成廢除此制度，改由勞工自行決定退休年齡。對此，吳春城回應，現行的勞動基準法下，無法完全保障65歲以上壯世代之工作自由，導致許多人歲數到了便“強制被退休”，這恐怕有違憲之虞。