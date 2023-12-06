全球氣候峰會　趙少康就淨零碳排3問賴清德

國民黨2024副手候選人趙少康。（中評社 資料照） 中評社台北12月6日電／聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議（COP28）正在杜拜舉行，中國國民黨2024副手候選人趙少康今表示，台灣在2022年氣候變遷績效指標（CCPI）評比中，已經倒數第5，他對民進黨候選人賴清德提出如何面對淨零碳排的全球挑戰等3個問題，呼籲賴清德誠實回應各界憂慮。



台灣朝野“立委”共有民進黨洪申翰、民眾黨吳欣盈、國民黨吳怡玎、時代力量陳椒華等四人前往杜拜參與COP28氣候峰會。



COP28會議11月30日在杜拜開幕，並受全球矚目。有近120國承諾在未來7年內將世界再生能源發電量增加至目前的3倍，也有20多個國家要求2050年前將世界核電產能提高至2020年的3倍。



趙少康今天發布新聞稿表示，台灣在2022年氣候變遷績效指標（CCPI）評比名列57，甚至輸給中國大陸；台灣人均碳排放量也遠高於大部分已開發國家。他有3個問題要詢問賴清德，如何面對淨零碳排的全球挑戰：



1、民進黨2025年還要燃燒30%煤炭、50%的天然氣，民進黨如何達到20%的綠能？又如何減少總共高達80%的碳發電？



2、歐盟將從2026年開始課徵碳關稅，民進黨要如何因應？碳定價如何與國際接軌？



3、聯合國氣候變化綱要公約締約方大會COP28在杜拜舉辦，共商如何透過國際合作共同對抗氣候變遷。請問民進黨要如何讓台灣實質參與？而不是越來越被國際公約邊緣化？



趙少康指出，2019年氣候變遷績效指標（CCPI）評比中，台灣名列56，已經是倒數第5，甚至輸給第33名的中國大陸，表現實在不好看。據瞭解在12月8日即將發表的2023評比，表現可能更糟。