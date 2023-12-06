柯文哲財產申報存款多288萬　陳佩琪說明

陳佩琪表示，存款比去年多了288萬有點驚訝。（照片：陳佩琪臉書） 中評社台北12月6日電／“中選會”5日公告2024大選候選人財產申報，台灣民眾黨2024候選人柯文哲擁台北市、新竹市、澎湖縣的9筆土地及6筆建物，存款2464萬4212元、基金受益憑證總價額95萬4063元、7筆儲蓄型壽險。對此，陳佩琪6日在臉書發文表示，每次財產申報都由她整理，發現存款比去年多288萬，讓她有些驚訝，後來發現是有筆422萬公教保險金入帳，也為避免爭議，將其列入備註欄中。



陳佩琪指出，昨天“中選會”公布柯文哲參選“總統”的財產申報，其實大家應該都猜到了，那是她寫的，就像前兩次他參選市長和過去八年的市長財產申報，都是她整理上傳的。



陳佩琪說，“監察院”的財產申報網站很友善，可能是這些人都已經當選就職了，所以都有連結到“財政部”的網站，只要上網下載資料，且以11月1日那天的存款數額計算即可，“中選會”因為只是參選人，要自己手寫交實體表格，她本想用“監察院”的資料複製貼上這招，但文書處理實在不行，格式老是和“中選會”的表搭不起來，所以最後還是把資料交給年輕幕僚填寫。



陳佩琪表示，自己很仔細把存款數額和基金淨值算到申報日前一天為止，其他保險內容和過去一樣，且“監察院”申報系統都有幫忙算出已繳保額，加上她的保險大都是繳費期滿不用再繳的，唯有兩筆是殘撫險，雖是健康險本不用申報，但裡面有少部分儲蓄增值在裏頭，所以為避免爭議還是寫上去，今年兩夫妻也繳約70萬的保費，但幕僚說“中選會”的申報書欄位沒列已繳保額，所以沒填上去。



此外，陳佩琪說，不動產方面和當市長時期都沒變化，只是信義路的自家因當初買來時土地就被分成六張權狀，澎湖娘家繼承的土地也是一樣（含有公共用地），房子則有陽台、樓梯間和內部使用分好幾筆，所以幕僚抄“監察院”的資料應該也是抄的暈頭轉向的。



至於存款，陳佩琪透露，比去年多了288萬，是有點驚訝，因柯文哲自2月份退休就沒薪水收入了，黨主席職務也是零薪水，只剩她一人的醫院收入，又要應付比先前多的開銷，如“出國”行頭和配備等，後來回去看才知道有一筆422萬的公教保險金入帳，這是卸任市長後才入帳的金額，為避免爭議，還是把它列入備註欄中。