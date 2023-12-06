柯不到15趴？游盈隆：三標準檢視民調可信度

台灣民意基金會董事長游盈隆。（游盈隆臉書） 中評社台北12月6日電／2024大選進入倒數，近期多份民調顯示，台灣民眾黨柯文哲的支持度不斷下跌，其中在《美麗島電子報》做的全市話民調，最新數據都不到15%。台灣民意基金會董事長游盈隆6日在臉書發文指出，他認為，目前藍綠白仍呈三足鼎立的態勢，但賴蕭配逐漸拉開與侯康配和柯盈配的差距。由於藍白相去不遠，除非未來出現慘烈的棄保效應，否則賴蕭配將逐漸走出八年魔咒陰影。



游盈隆認為，在《匯流民調》4日公布，採用市話和手機各半、共2千份樣本，最終賴蕭配支持度3成7、侯康配2成8、柯盈配2成6的結果，應是相對比較接近真實情況。



游盈隆6日在臉書表示，關心2024台灣大選的海內外朋友對民調資訊的採納，可根據三個判準：



第一，民調是否採“真人電話訪談”，如果是，可以採納；如果不是，可擱置；

第二，民調是否採市話／手機並用，例如73比或各半；如果是，優先採納；如果不是，可存參；

第三，民調機構是長期穩定經營的，或臨時蹦出來的；前者通常比後者可信。



秉持這三原則看民調，會獲得比較接近真實的選情。



游盈隆說，對於當前2024民調大戰，他感覺不下於2000年“總統”大選，甚至在某些方面尤有過之。例如，本應屬於競總內參的滾動式民調，現在有民調機構直接公佈，特別是因為“全市話”民調會高估兩大黨候選人支持度，嚴重不利小黨候選人，再加上媒體的推波助瀾，因此台灣民眾黨2024候選人柯文哲最近被打的很慘，如果不耐打，很可能很快會被打趴在地。這或許符合兩大黨眼前的利益，但當中牽涉到的“民調責任倫理問題”，社會應給予適度的關注才對。

