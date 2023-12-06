新黨砲轟蔡政府特別預算浮濫　成皇帝條款

新黨舉行“揭穿蔡英文償債騙局”記者會，出席者右起仉桂美、吳成典、吳正群。（照片：新黨提供） 中評社台北12月6日電／新黨不分區“立委”候選人、前“監委”仉桂美6日舉行記者會表示，執政黨在“國會”過半下，將特別預算常態化並浮濫、擴大使用，且特別預算舉債也沒有顯示在政府宣稱的舉債帳目上，特別預算科目還可以一反“會計法”常識流用，更凍結了預算法、公共債務法、財政紀律法、政府採購法等相關條文之適用。據她所知，包括光電板、政府文宣都有用到，已成為“皇帝條款”。



媒體報導，新黨今天在其中央黨部舉行記者會，出席人員包括新黨主席吳成典、仉桂美、吳正群。



仉桂美指出，擔任“監委”期間長期關注特別預算使用，過去幾任“總統”，特別預算多用在救災、解決不可抗力的公共問題等。



仉桂美說，但現在執政黨擁有“國會”多數，頻繁拿特別預算法源“預算法83條”中“重大政事”的要件來適用、編列特別預算，納入了像輕軌、食品安全建設等應該或原本就有編列公務預算的計劃。



仉桂美並表示，因為特別預算不受每年舉債額度不得超過其總預算及特別預算歲出總額之15%限制，不僅可能“藏債”，這些原已編列公務預算等相關計劃，也恐有政府將部分支出隱藏在特別預算之虞。



仉桂美指出，特別預算因其應對戰爭、災變及重大變故、重大政事等特別性，使用上凍結“預算法”、“公債法”與“財政紀律法”規範，突破計劃科目流用，也就是可以用在非原本設定用途的別項目上，甚至也可突破公開招標和限制性招標的要件，這放在全世界都沒有這樣做，儼然已成“皇帝條款”。



仉桂美表示，現政府使用特別預算不斷膨脹，嚴重破壞財政紀律與透明精神，且例如第三期前瞻計劃，地方配合款執行率僅有65%，代表地方財政難以支應配合款，已成地方財政負擔。