黃健豪：藍應靠實力拉票　不宜打柯催棄保

黃健豪6日與美女選將一起造勢。左起李明璇、陳菁徽、李彥秀和黃健豪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月7日電（記者 俞敦平）中國國民黨台中“立委”候選人、台中市議員黃健豪6日北上“立法院”參加記者會後，接受中評社的專訪表示，台中市能夠順利推動藍白合作，最主要的原因是各個選區藍白兩黨沒有重復提名，還有國民黨台中市長盧秀燕願意去輔選所有非綠陣營的候選人的態度是關鍵。



黃健豪不贊同用打擊台灣民眾黨2024候選人柯文哲的方式來觸發棄保，而是要讓國民黨成為反民進黨陣營的最大品牌。他贊同趙少康和白營合作的理念，並認為國民黨可以靠實力說服民眾，就算政策相同，誰才是真正能實踐政策的政黨。他會以藍營台中年輕世代的代表身分，將藍白合在台中成功的經驗分享給全台灣，然後試著說服跟他同個世代的挺柯年輕人，支持侯康配。



四位國民黨的“立委”候選人李彥秀、李明璇、陳菁徽和黃健豪6日上午共同於“立法院”召開“負一至六歲‘國家’養”聯合政見記者會。四位未來可能成為“立委”的藍營候選人，共同發表未來，進入“立法院”將會推動的政策，期望讓台灣的出生人口能從少子化的深淵中逆勢增長，再次創造全世界的＂人口生育＂奇蹟。



黃健豪認為，台中市能夠順利推動藍白合作，最主要的原因是各個選區藍白兩黨沒有重復提名，避免了內部競爭和分裂。此外，台中市長盧秀燕的態度也很重要，她願意去輔選所有非綠陣營的候選人，讓競選合作更加順暢。



黃健豪接著表示，雖然中央的藍白合作已經破局，但他仍然希望藍營的選戰能夠以下架民進黨為最大的目標，並保留與民眾黨的合作空間。選舉是競合關係，不應該用打擊柯文哲的方式去觸發棄保，而是要讓國民黨成為反民進黨陣營的最大品牌，說服選民投給國民黨來改變政治的現狀。他贊成國民黨2024大選副手候選人趙少康的提案，會考慮讓民眾黨推薦“內閣”的人才，這樣可以吸引白營支持者，並增加侯友宜的勝選機會。



黃健豪認為，台中市的藍白合作經驗可以擴展到全台，幫助侯康配。他是年輕世代的藍營代表，也是柯文哲最大的票源來源的這個世代。他會用這個身分去跟選民溝通，讓他們知道國民黨是有能力和願景的政黨，而不是一直在攻擊雙方的人格或隱私。他希望能夠以正向的競爭方式，也不排斥在理念相同的議題上和白營合作，並透過展現自身的實力，讓選民去比較並評估，就算政策相似但是誰能夠真正做得到，誰比較有機會去執行並實踐。