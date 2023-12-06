富權：“二零二四”大選將回歸藍綠對決態勢

中評社香港12月6日電／澳門新華澳報6日發表富權文章：“二零二四”大選將回歸藍綠對決態勢。以下為文章內容。



“中選會”按表操作，於昨日公告經審定的第十六任正副台灣地區領導人選舉候選人名單，並通知各組候選人於十二月十一日進行抽籤以決定號次。根據“中選會”昨日的公告，於十一月二十日至十一月二十四日受理候選人登記期間，計有賴清德及蕭美琴、柯文哲及吳欣盈、侯友宜及趙少康等三組，分別聯名向“中選會”申請正副台灣地區領導人候選人登記。“中選會”依據《“總統”“副總統”選舉罷免法》第七條第四款及第三十三條第一項的規定，審定候選人的資格。經審查，三組候選人資格均符合《罷免法》規定，亦查無候選人有具有外國國籍等不得登記為候選人之情事。



另外，“中選會”昨日也公告三組參選人的財產申報資料。賴清德有位在台南市的1筆土地及一筆建物、一輛Toyota汽車、存款二百一十五萬五千二百二十三元、十三筆儲蓄型保單，另有房貸一千三百八十六萬九百四十一元。蕭美琴擁有在新北市永和區的一筆土地及七筆建物、一輛Toyota及一輛國瑞汽車、存款一千五百四十七萬三千八百二十二元、基金受益憑證總價額二百七十三萬四千九百四十四元、五張保單、房貸一百六十九萬二千六百三十五元。



侯友宜擁在台北市及嘉義縣的二筆土地與三筆建物，存款三千九百五十八萬一千二百九十七元、債券四百零三萬八千四百二十七元、儲蓄型壽險三筆。趙少康擁有台北市、新北市三筆土地及十二筆建物、存款七千九百七十三萬九千五百七十二元、股票總價額三千三百四十二萬四百二十元，另有房貸四千七百一十萬元。



柯文哲擁台北市、新竹市、澎湖縣的九筆土地及六筆建物，存款二千四百六十四萬四千二百一十二元、基金受益憑證總價額九十五萬四千零六十三元、七筆儲蓄型壽險。吳欣盈擁一筆在新北市的土地及一筆在英國的房產、一輛Mini Cooper汽車、存款二百五十萬一千六百八十七元、有價證券總價額三千六百七十一萬三千零九十元、一套價值八百萬元的藍寶石珠寶、二張保單，另有債務九百九十二萬三千二百九十二元。



上述三組六人所申報的財產，都有點出人意料之外，就是並沒有如同人們想像的那麼“多”，甚至其中的賴清德、吳欣盈，在撇除不動產和有價證券之後，現金流還出現貸款高於存款亦即“負資產”的狀況。



尤其是吳欣盈，據柯文哲夫子自道，他的口袋中共有四位“副手”人選，他本人及民眾黨決策委員會最終確定是吳欣盈，其中一個重要原因，因為她是“新光大公主”，可以為“柯吳配”和民眾黨籌到選戰經費。但從吳欣盈手中的現金，及其在“新光”集團內的違和人際關係，就連親生妹妹及老臣子的關係也鬧得很僵的情況看，柯文哲要透過吳欣盈籌到“糧草”，可能是一件“不容易的任務”。因而這可能是柯文哲繼因其過於自負自傲而導致“藍白合”破局之後，又一次失算。



實際上，柯文哲昨日在接受專訪時聲稱，他之所以挑選吳欣盈為“副手”，還有另一個因素，就是她“比較有趣”，認為可以對他實現“互補”。但實際情況卻是，吳欣盈的“鬼妹仔”性格及行事風格讓台灣選民們“虛不受補”，不但未能為柯文哲“加分”，相反還時時處處需要柯文哲為其失言解圍。因此，選民們的直覺是，在三名“副手”中，吳欣盈的“加分”效益最弱。

