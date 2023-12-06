朱立倫：侯康配氣勢如虹　努力多爭取年輕票

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月6日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席朱立倫今天下午在中常會上表示，11月24日“侯康配”正式登記後，各地支持者自動自發，透過情義相挺，展現出國民黨最堅定的決心及毅力，各地造勢氣勢如虹，會努力爭取所有的支持到最後一分鐘。



朱立倫也指示接下來的選戰重點，必須要讓不分區、年輕專業具有代表性的團隊特點顯示出來，與區域“立委”一起作戰，共同團結支持侯康配，並且讓年輕朋友看到國民黨有史以來最年輕專業、有代表性的團隊，最能夠反映人民心聲及處理年輕人問題的專業團隊，這是未來要持續努力的。



國民黨今天下午召開中常會，朱立倫在會中再度針對大選選情做出喊話。



朱立倫表示，包括宜蘭、彰化的造勢場合，都看到比去年地方選舉更大規模的聲勢、更團結的支持，昨天在苗栗更創下最大規模的動員及團結，現場1萬5千張椅子，連站的位置都沒有，最後大約有2萬群眾前來，展現地方團結，也非常明確展現民眾期待政黨輪替、要有安定的好日子。



朱立倫指出，很多年輕朋友最關心的是公平正義，民進黨執政近8年以來，社會太多不公不義，高房價、不公平、貪污腐化，憑什麼這些當官當權的能賺盡所有財富，讓年輕人看不到希望、看不到未來。



朱立倫說，國民黨有責任告訴年輕朋友，我們能以清廉對貪腐，更重要的是撥亂反正，還給大家公平正義的台灣。除了和平的台灣，公義的社會也是非常重要的訴求。



朱立倫強調，近來所有民調包括國民黨內參、外部民調都顯示，國民黨這次的不分區“立委”提名，獲得最大多數民眾的肯定，不分區政黨票目前是所有三張選票來說最強的，必須要讓不分區、年輕專業具有代表性的團隊，把他們的特點顯示出來，與區域“立委”一起作戰，共同團結支持侯康配。



朱立倫提到，接下來周五台東、周日花蓮等15場大型造勢活動，也請中常委、所有年輕團隊，透過文宣、媒體專訪、各項管道及通路等，讓年輕朋友看到國民黨有史以來最年輕專業、有代表性的團隊，最能夠反映人民心聲及處理年輕人問題的專業團隊，這是未來要持續努力的。