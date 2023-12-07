馮國豪：大選勝負僅1至2趴　藍打白綠得利

台灣新故鄉智庫協會研究員馮國豪。（中評社 資料照） 中評社台中12月7日電（記者 方敬為）台灣2024大選藍綠白爭霸。崑山科技大學公關及廣告系退休教授、台灣民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會研究員馮國豪接受中評社訪問表示，整體環境對民進黨相對逆風，以2008大選謝長廷得票率41.5%來看，民進黨賴蕭配得票表現起碼約42%，民眾黨柯盈配基本盤大概15%，剩餘43%國民黨必須盡全力去爭取，才可能贏，是場硬仗。



馮國豪提到，國民黨想操作非綠陣營棄保來取勝，但藍白之間因為政黨屬性差異，民眾黨的選票未必認同國民黨，所以藍營越打柯，選情可能越不利，因為白營的選票，尤其是年輕選票可能游移至綠營，所以這場選戰不存在傳統的棄保操作，藍營能做的是，猛烈打綠，讓民進黨得票率限縮，減少賴蕭成長的機會，預判藍綠勝負只會在1%到2%的些微差距之間。



馮國豪，政治大學中山人文社會科學研究所博士，主要學術專長包括文化創意產業與行銷、兩岸經濟等，先後任教於世新大學、台北教育大學等。



評估2024大選藍綠白各方得票，馮國豪說，目前來講，估計賴清德最起碼應該可以守得住2008年謝長廷選的41.5%，大概可以拿42%，所以剩下來的58%，就由國民黨跟民眾黨去分，這邊對國民黨而言比較麻煩的是年輕選票的問題。



馮國豪觀察，民眾黨柯盈配的支持度民調逐漸下滑，不過要掉到15%以下也不容易，而且如果掉到15%以下，對國民黨也並不是有利的。



馮國豪說，如果民眾黨拿到15%，賴蕭配最起碼有42%，兩者相加是57%，國民黨必須得掌握剩餘的43%才能贏，非常困難。他說明，賴蕭的42%是最起碼的底，他是根據謝長廷當年的41.5%這個比例去立基準點，國民黨勝利的關鍵就是必須把握住剩餘的43%，可是這對藍營而言是場硬仗。