侯友宜轟賴奢談GDP3.5%根本癡人說夢

國民黨2024候選人侯友宜接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月6日電（記者 楊騰凱）民進黨2024候選人賴清德5日在造勢場合聲稱，若通過“海峽兩岸服務貿易協議”（下稱服貿），新台幣100元的台灣便當會面臨大陸以80元削價競爭。對此，中國國民黨2024候選人侯友宜反轟，民進黨不讓兩岸經貿往來，卻享受著ECFA紅利，同時又沒能加入區域經濟組織，賴這樣還敢奢談GDP要3.5%，根本是癡人說夢。



侯友宜今日赴台媒《東森新聞》接受專訪，並於會前開放媒體聯訪。



賴清德5日在新竹造勢時表示，如果服貿通過，現在100元的台灣便當，大陸人會削價競爭到80元甚至更低。另外賴還承諾說，當選後台灣每年GDP不會低於3.5%。



侯友宜表示，賴清德應該看見民進黨執政這八年，不但五缺，缺水、缺電、缺地，甚至缺人跟人才，基礎建設問題也沒有解決，能源發電也與國際趨勢背道而馳。再加上你的兩岸經濟貿易，基本上說的都是不往來，你享受ECFA的紅利，同時又反對服貿，不讓兩岸監督條例通過。



侯友宜指出，在兩岸經濟貿易關係以外，民進黨政府有沒有與世界上主要國家完成多邊貿易協定上或FTA？也都沒有，尤其在區域經濟的貿易組織，台灣完全都沒有參加，在這種情形底下，你如何去奢談經濟成長率會成為3.5%？



侯友宜批賴，你這樣一個說法，可以講說真的是“癡人說夢話”，沒有完成多邊國家的區域經濟貿易，也沒有完成兩岸經濟貿易的保障協議，那你如何走出去？尤其基礎建設最重要的電力問題，你們態度反反覆覆，讓產業非常不放心。



美媒《紐約時報》說這次台灣大選青年票是關鍵，民進黨青年票正在流失，國民黨2024副手候選人趙少康說，侯康配很快就會推出石破天驚的居住政策。是怎麼樣的石破天驚？



侯友宜表示，民進黨這幾年，看到年輕人面對低薪、高房價，上有老、下有小，他們非常痛苦，為了能夠給年輕人在這塊土地有更多希望與期待，在這段期間他不斷推出住宅、育兒政策，基本工資加薪，希望能夠改變年輕人的未來。