12月6日外交部例行記者會全文

外交部發言人汪文斌（中評社 海涵攝） 中評社北京12月7日電（記者 海涵）外交部發言人汪文斌12月6日主持例行記者會並回答中外媒體提問，以下是問答全文：



汪文斌：經同湄公河國家商定，中共中央政治局委員、外交部長王毅將於12月7日在北京與瀾湄合作共同主席國緬甸副總理兼外長丹穗共同主持瀾滄江—湄公河合作第八次外長會。



總台央視記者：王毅外長將於12月7日主持瀾湄合作第八次外長會。中方如何評價當前瀾湄合作發展？對此次會議有何期待？



汪文斌：瀾湄合作是首個由流域六國共同發起和建立的新型次區域合作機制。啟動7年來，瀾湄六國本著互利共贏、共謀發展的初心，共商、共建、共享瀾湄合作平台，取得了一系列務實成果。中老鐵路、中泰鐵路、暹粒國際機場等互聯互通項目為區域經貿和人員往來裝上加速器，推動中國同湄公河國家年貿易額在過去7年內翻番。瀾湄合作專項基金支持實施了“豐收瀾湄”、瀾湄甘泉行動計劃、綠色瀾湄計劃等數百個造福民生的合作項目，為各國人民帶來實實在在的福祉。



面對當前變亂交織的國際形勢，中方高度重視並期待通過此次外長會，同流域國家就推進瀾湄合作走深走實深入交換意見，共同打造高質量共建“一帶一路”示範區、全球發展倡議先行區、全球安全倡議實驗區、全球文明倡議首善區，攜手建設人民相知相親、鄰里互幫互助、共同發展繁榮的瀾湄命運共同體。



法新社記者：中歐領導人會晤將於本周在北京舉行，昨天歐盟委員會主席馮德萊恩表示，歐盟不會接受對華貿易長期不平衡，她還表示歐盟擁有保護其市場的工具，但更願意通過談判找到解決方案，請問中方對此有何回應？中方是否擔心未來與歐盟爆發貿易戰的可能性？



汪文斌：首先我想告訴大家的是，中國從不刻意追求貿易順差。相反，我們通過積極舉辦中國國際進口博覽會、中國國際供應鏈促進博覽會，持續推進高水平對外開放。歡迎各國更好共享中國14億多人口的超大市場。中歐貿易現狀是宏觀經濟環境、國際貿易條件和雙方產業結構共同影響的結果。貿易數據並不能反映全球產業鏈供應鏈深度融合下中歐貿易的利益分配格局。在華歐企超三分之一的出口返銷歐洲。表面上看，中國擁有順差，但實際上相當一部分利潤是由歐方享有的。買賣是雙方的事情，如果歐方一方面在對華高技術產品出口方面設置嚴苛限制，另一方面希望大幅增加對華出口，這恐怕不太合常理。

