藍小雞盼柯站台國民黨不同意　找郭董OK

國民黨文傳會主委林寬裕受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月6日電（記者 張嘉文）2024大選進入最後倒數決戰階段，大選藍白整合破局，“立委”選舉合作沒變。對於是否解禁民眾黨柯文哲幫中國國民黨“立委”選將站台，國民黨文傳會主委林寬裕今天重申，目前沒有這樣的想法。



林寬裕強調，黨中央有定調，藍白大選有競爭，為互斥性質，所以並沒有開放互相站台，小雞也要考量，萬一對方站台時講一些拉票的話，可能必須要承擔問題。



但林寬裕提到，鴻海創辦人郭台銘已在11月24日宣布退選，已非大選參選人，所以就交給想邀請郭站台的“立委”選將評估，若對選情有幫助，黨中央不會加以限制。



不過，郭台銘自從宣布退選後，未曾再露面。



國民黨今天下午召開中常會，林寬裕在中常會後接受媒體訪問時，針對禁柯站台令和郭台銘議題做出以上表示。



林寬裕坦言，確實也有聽到一些人建議放寬（指禁柯站台令），這都會納入未來參考，但目前沒有開放其他黨大選候選人替“立委”候選人站台的想法。



至於郭台銘部分，林寬裕則鬆口說，因為郭已不是參選人，所以就交給想邀請郭台銘的個別“立委”候選人評估，若覺得對選情有幫助，黨中央並不會對此限制，郭董的部分沒這個問題。