找郭台銘回國民黨？侯友宜：團結所有力量

國民黨2024候選人侯友宜接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月6日電（記者 楊騰凱）針對是否應該把鴻海創辦人郭台銘找回藍軍？中國國民黨2024候選人侯友宜今日表示，團結我們所有的力量，這是我們大家的期待。至於國民黨是否應該開放台灣民眾黨柯文哲替“立委”站台？侯友宜則表示，國民黨中央已有相關規定，我們尊重黨中央的規定。



國民黨中央在藍白合破局後，已經嚴令禁止柯文哲幫藍軍“立委”候選人站台，侯友宜重申應依照國民黨中央的規定，言下之意為不願國民黨取消“禁柯令”。



侯友宜今日赴台媒《東森新聞》接受專訪，並於會前開放媒體聯訪。



國民黨昨起舉辦全台15場大造勢活動，國民黨籍的花蓮縣“立委”傅崐萁、屏東縣議長周典論、無黨籍的雲林前縣長張榮味三人過去支持鴻海創辦人郭台銘，被視為地方“挺郭三大山頭”，如今已全數回歸挺侯友宜。



對於藍軍全數歸隊有信心嗎？



侯友宜表示，傾聽人民的聲音，團結所有大家的力量，我對不管是藍隊、人民認同我們施政未來的方向，我都會凝聚所有的向心力一起贏得最後勝選。



趙少康認為應該把郭台銘找回來，另外國民黨內也有聲音表達，希望“立委”選舉可以開放台灣民眾黨柯文哲站台，怎麼看這兩個議題？



侯友宜指出，團結我們所有的力量，這是我們大家的期待。另外國民黨黨中央已經有相關的規定我們遵照黨中央的規定，全力以赴。