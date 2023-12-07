穆迪下調中國主權信用評級展望？外交部回應

外交部發言人汪文斌（中評社 海涵攝） 中評社北京12月7日電（記者 海涵）外交部發言人汪文斌12月6日在例行記者會上表示，中國經濟長期向好的基本面沒有也不會改變，我們有信心、有能力實現長期穩定發展。我們歡迎各國工商界朋友們繼續投資中國、深耕中國。



有記者提問說，穆迪評級公司周二對中國的信用評級發出了降級警告，並表示預計未來十年中國經濟增長將放緩。中方如何解除外國投資者的顧慮，使其能放心地對華投資？



汪文斌表示，中國財政部已就此作出回應，大家可以查閱。“我想強調的是，今年以來，中國宏觀經濟持續恢復向好，高質量發展穩步推進，中國經濟增長新動能正在發揮作用。中國有能力持續深化改革、應對風險挑戰。”



汪文斌說，近來多家國際機構密集上調今年中國經濟增長預期，看好中國經濟強勁的內生動力、韌性和發展潛力。國際貨幣基金組織和經濟合作與發展組織分別將今年中國經濟增長預期調高至5.4%、5.2%。



汪文斌表示，中國經濟長期向好的基本面沒有也不會改變，我們有信心、有能力實現長期穩定發展。穆迪對中國經濟增長前景、財政可持續等方面的擔憂，是沒有必要的。



汪文斌說，正如工商界朋友所言，中國已經成為最佳投資目的地的代名詞，下一個“中國”，還是中國。我們歡迎各國工商界朋友們繼續投資中國、深耕中國。



