外交部：防止外空軍備競賽是國際共同呼聲

外交部發言人汪文斌（中評社 海涵攝） 中評社北京12月7日電（記者 海涵）第78屆聯合國大會高票通過中俄共提的“不首先在外空部署武器”決議草案，重申防止外空軍備競賽目標，呼籲各國在中俄提出的外空軍控條約草案的基礎上啟動國際法律文書談判。外交部發言人汪文斌12月6日在例行記者會上就此表示，維護外空安全與和平、防止外空軍備競賽，是國際社會長期以來的共同呼聲。中方希望有關國家拿出政治意願，糾正錯誤做法，支持並建設性參與外空軍控法律文書談判，維護以國際法為基礎的國際秩序。



汪文斌表示，1978年，第一屆裁軍特別聯大即明確提出通過談判實現防止外空軍備競賽。此後40多年，聯大每年以壓倒性多數通過相關決議，要求談判新的國際法律文書，反映出國際社會對外空武器化、戰場化趨勢加劇的擔憂。



汪文斌說，多年來，中俄等國每年向聯大提出“不首先在外空部署武器”決議，敦促各國採取切實措施防止外空軍備競賽，盡快啟動相關國際法律文書談判，均獲得高票通過。這表明國際社會支持談判外空軍控國際法律文書、支持不在外空部署武器的堅定態度。



汪文斌表示，遺憾的是，一些國家不願自身外空軍力發展受到約束，長期以技術理由否定法律文書談判的根本路徑，甚至質疑防止外空軍備競賽的基本共識。中方希望有關國家拿出政治意願，糾正錯誤做法，支持並建設性參與外空軍控法律文書談判，維護以國際法為基礎的國際秩序。

