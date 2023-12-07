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外交部：對歐官員進行竊聽竊密的不是中國
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2023-12-07 00:38:38
外交部發言人汪文斌（中評社 海涵攝）
中評社北京12月7日電（記者 海涵）外交部發言人汪文斌12月6日在例行記者會上表示，對歐盟國家和歐盟機構領導人進行竊聽、竊密的不是中國。
有記者提問，據報導，12月5日，有歐盟官員表示，歐洲理事會主席米歇爾在北京無法使用不受中方監聽的安全線路同歐盟各國領導人通話。中方對此有何評論？
汪文斌說，歐方官員應該很清楚，對歐盟國家和歐盟機構領導人進行竊聽、竊密的不是中國。
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