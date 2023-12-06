國際觀察丨以軍攻擊升級　加沙人道危機加劇

中評社北京12月6日電／據新華社報導，自以色列和巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）12月1日在加沙地帶重新交火後，以軍不斷加大軍事打擊力度，並從2日開始在加沙地帶南部展開作戰行動。以軍5日表示，在加沙地帶的地面行動已經進入“第三階段”。



連日來，加沙地帶傷亡人數不斷上升，救援通道受阻，人道主義危機進一步加劇。當務之急是推動衝突雙方通過和談早日實現全面持久停火，切實保護平民安全，緩解加沙人道危機。



攻勢將擴大到“加沙地帶所有地區”



恢復交火以來，以軍在加沙地帶的軍事行動規模不斷擴大。以色列總理內塔尼亞胡2日表示，他已指示以軍“以越來越激烈的程度”恢復戰鬥。



以色列國防軍總參謀長哈萊維3日表示，以軍2日開始在加沙地帶南部展開作戰行動，同時“將繼續確保在加沙地帶北部取得的成果”。以軍發言人哈加裡3日說，以軍正將地面攻勢擴大到“加沙地帶所有地區”。



據巴勒斯坦媒體4日報導，以軍當天下午開始對加沙南部城市汗尤尼斯發動密集空襲，並同當地巴勒斯坦武裝人員發生激烈衝突。據以色列媒體報導，以軍方認為哈馬斯領導人目前藏身於汗尤尼斯。5日晚，以軍宣布已進入汗尤尼斯中心地帶，並與武裝人員進行了“地面行動以來最激烈”的交火。按哈萊維的說法，以軍在加沙地帶的地面行動已經進入“第三階段”。



同時，以軍在加沙地帶北部的軍事行動仍在繼續。以軍5日宣布包圍了位於北部的傑巴利耶難民營。



據以軍估算，其近期軍事行動已打死哈馬斯武裝人員5000多人，而哈馬斯總共有約2.5萬名武裝人員。分析認為，以方遠未實現其反復強調的“消滅哈馬斯”的目標，這是以色列在停火結束後迅速擴大行動規模的重要原因。

