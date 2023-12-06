以色列情報官員：哈馬斯襲擊準備多年

中評社北京12月6日電／據新華社報導，以色列情報官員說，以方從巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）武裝人員處所獲文件顯示，哈馬斯10月7日對以色列境內目標發起的襲擊經過多年準備，計劃詳盡。



法新社5日援引不願公開姓名的以色列情報官員的話報導，以色列與哈馬斯衝突爆發後，以方獲得大量文件。這些存在於巴方武裝人員手機、計算機、攝像機、定位器、地圖、筆記本等物品內的信息顯示，哈馬斯在如何襲擊以色列境內目標上“計劃了多年”。



據法新社報導，新一輪衝突爆發後，以方再次啟用“阿姆沙特組織”。以色列在1973年贖罪日戰爭後創建這一軍事情報組織，其任務為分析海量阿拉伯語文件和破譯電子資料。這一組織後來被多次啟用。



以色列情報官員說，以方所獲信息顯示，巴方武裝人員有一整套“作戰計劃”“最令人震驚之處在於其詳細程度和準備就緒狀態”。



按以方情報官員說法，巴方武裝人員被指派不同任務，收到相應詳細方案和所需武器清單。在一些被以軍打死的巴方武裝人員身上，以軍找到遇襲以色列集體農莊的衛星圖像。巴方武裝人員還存有遭襲的以色列納哈勒奧茲軍事哨所的手繪圖。



部分資料與10月7日襲擊無關，但被認定具有高度軍事價值，如一份加沙地帶南部的地圖列出了以方先前不知道的哈馬斯軍事設施。



據法新社報導，以色列“阿姆沙特組織”還獲得了哈馬斯在加沙地帶地道的影像，部分地道的寬度和高度足夠讓車輛通行。一名以方情報官員說，整個加沙地帶地下有大量地道，哈馬斯可在其中藏匿被扣押人員。



此前，美國《紐約時報》1日報導，以色列早在一年前就獲得了一份哈馬斯計劃發動類似於10月7日襲擊的詳細方案，但僅把相關內容視作為哈馬斯的“想象場景”，未予認真對待。