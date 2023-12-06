美媒：美國對高昂國債利息“視而不見”

中評社北京12月6日電／據參考消息網報導，美國《政治報》網站近日發表題為《隨著債務開支開始產生不良後果，華盛頓視而不見》的文章，作者是埃莉諾·米勒和維多利亞·吉達。全文摘編如下：



美國國債近10年來首次再度成為最重要的經濟問題，引起了從國會到華爾街的各界人士的恐慌。



但是，儘管外部出現了種種戲劇性反應，幾乎沒有任何證據表明華盛頓準備遏制這股赤字潮。



在對國會山的12名兩黨議員的採訪中，就連共和黨議員也承認，他們自己也無法就未來的道路達成一致。民主黨人希望把重點放在增稅而不是削減開支上——而有些人根本不認為赤字是一個緊迫的問題。美國總統拜登和前總統特朗普都拒絕考慮削減社會保障和醫療保險開支——完全不討論美國債務的兩大推動因素。



眾議院預算委員會主席、得克薩斯州共和黨議員喬迪·阿林頓說：“共和黨人有這種政治意願嗎？我們說起來確實振振有詞。”但他質疑兩黨能否擱置“邊緣政策政治”並“拿出可能雙方都不喜歡的東西來”。



由於美聯儲為抑制通脹大舉增加借貸成本，致使政府支付的利息激增，債務問題現在變得更加迫在眉睫。儘管美國仍然能夠輕鬆地為其超過26萬億美元的公共債務融資，但在未來幾十年里，在政府津貼和利息上日益增加的支出可能像滾雪球一樣越來越大，迫使華盛頓不得不提前採取行動控制年度赤字。



隨著近年來新一波證券在收入減少、利率提高和開支激增的情況下進入市場，為債券融資的華爾街公司的高管們越來越公開地表明他們的擔憂：美國是否有能力控制其長期財政。

