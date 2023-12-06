印尼火山噴發死亡人數升至22人

中評社北京12月6日電／據新華社報導，印度尼西亞搜救部門官員5日說，西蘇門答臘省馬拉皮火山日前噴發造成的死亡人數已上升到22人。



西蘇門答臘省首府巴東搜救部門負責人馬利克說，除最初找到的11名遇難者外，搜救人員4日和5日在不同地點又發現11名登山者遺體，目前仍有一人失蹤。另據當地警方表示，這名失蹤者在火山噴發時距離火山口不遠，推測可能已經死亡。



馬利克還說，3日火山噴發時山上共有75名登山者，已有52人獲救，其中12人正在醫院接受治療。目前，巴東搜救局聯合西蘇門答臘省軍警、自願者和醫護人員共200人組成聯合救援隊對火山口周圍5.3平方公里的區域進行搜尋。當地正值大雨天氣，加之火山煙霧及複雜地形的影響，給搜救工作帶來困難。



馬拉皮火山於當地時間3日14時54分突然劇烈噴發，噴出高達3000米的火山灰柱。印尼火山監測部門已禁止居民前往火山口周圍3公里範圍內的區域。印尼國家抗災署5日說，馬拉皮火山5日又經歷5次噴發，火山灰柱高達800米，火山口周圍4個鄉鎮受到影響，建議人們戴上口罩。



印尼是世界上火山最多的國家之一，境內現有129座活火山。馬拉皮火山海拔2891米，是印尼最活躍的火山之一。