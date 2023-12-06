綠基層休眠？賴清德下動員令促議員全力輔選

選戰即將進入倒數30天，賴清德在中常會下達動員令。（中評社 資料照） 中評社台北12月6日電（記者 黃筱筠）2024大選白熱化，民進黨下午舉行中常會通過臨時動議“各縣市議員輔選‘總統暨‘立委’選戰工作”，民進黨2024候選人、黨主席賴清德表示，在此下達動員令，請全體縣市議員依照黨部及各縣市競總規劃，全力投入輔選工作，努力邁向勝選。相信議員們的努力，民進黨支持者必然會感受到，從而激發熱情，共同投入。各縣市議員本次輔選工作，表現傑出、良好者將予以表揚。



民進黨下午中常會通過臨時動議“各縣市議員輔選“總統”暨“立委”選戰工作”，黨發言人張志豪轉述賴清德主席裁示。



據了解，因為有地方議員不想“動”，因為去年才選過議員，今年不是他們在選，去年才選過，正在休眠狀態。黨內人士透露，議員地方有實力，這次“立委”選舉要拼“國會”過半，地方議員很重要，要靠基層議員把支持者樁腳再拉抬出來，希望舉辦座談會或是站路口等“立委”候選人拉抬。



據透露，確實也有許多緊繃選區“立委”候選人向黨中央抱怨，希望地方議員幫忙。



賴清德表示，2024大選，民進黨能否“‘總統’勝選、‘國會’過半”，攸關台灣能否繼續走在“確保‘主權’、民主繁榮、接軌國際”的正確道路上，需要本黨所有同志齊心協力，全力拚勝。各縣市議員擁有深厚基層實力，是民進黨的中堅力量。



他在此下達動員令，請全體縣市議員依照黨部及各縣市競總規劃，全力投入輔選工作，努力邁向勝選。相信議員們的努力，本黨支持者必然會感受到，從而激發熱情，共同投入。各縣市議員本次輔選工作，表現傑出、良好者將予以表揚。

