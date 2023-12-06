多國呼吸道疾病高發　專家有這些保護建議

中評社北京12月6日電／據新華社報導，隨著北半球進入秋冬季，多國出現呼吸道疾病高發情況，面對呼吸道合胞病毒、流感病毒、支原體等呼吸道病原體的多重夾擊，相關國家的衛生機構和專家建議通過接種疫苗、勤洗手、戴口罩等方式保護健康。



世界衛生組織歐洲辦事處高威脅病原體小組組長馬可－阿蘭·威多森曾在今年9月每周例行的網絡問答環節中指出，隨著秋冬季的到來，流感病毒、呼吸道合胞病毒等病原體可能會共同傳播，這種情況引人擔憂，因為這會增加脆弱人群罹患疾病的風險，並對衛生服務造成進一步壓力。



為了保護自己和家人，並幫助減輕衛生系統的壓力，世衛組織建議接種針對流感等疾病的疫苗，特別是高危人群，因為疫苗仍是預防重症或死亡的最有效辦法。



威多森說，除了接種疫苗外，人們還可以採取其他措施減少病毒傳播，比如經常洗手，咳嗽和打噴嚏時用紙巾遮住口鼻等，在室內盡可能打開門窗通風，在密閉或通風不良的地方戴口罩等。



法國公共衛生局日前在官網發布的數據顯示，在截至11月19日的一周內，法國15歲以下兒童急診和住院人數呈上升趨勢，病因主要是肺炎、支氣管炎、哮喘等呼吸道疾病以及消化道疾病等。



為降低傳染風險，法國公共衛生局建議採取防護措施，例如出現發燒、喉嚨痛或咳嗽等症狀時戴口罩，經常用水、肥皂或洗手凝膠洗手，定期為居住場所通風等。



英國衛生安全局近期發布的多種呼吸道疾病監測報告顯示，在截至11月19日的一周，急性毛細支氣管炎的急診就診人數在英國全國範圍內增加，呼吸道合胞病毒的感染率和患者住院率也在增加。此外，諾如病毒感染人數近期也有所增加。

