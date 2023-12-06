2011年至2020年是有記錄來最熱十年

中評社北京12月6日電／據新華社報導，世界氣象組織5日發布《2011－2020全球氣候：氣候變化加速的十年》報告，指出2011年至2020年是有記錄以來最熱的十年。



報告指出，2011年至2020年氣候變化速度驚人，是有記錄以來最熱的十年。在這十年間，溫室氣體濃度持續上升，推動陸地和海洋溫度達到創紀錄新高，加速了冰川融化和海平面上升。在2011年至2020年間，南極大陸冰蓋冰量損失比2001年至2010年增加近75%。如果這一趨勢持續下去，可能會進一步危及低窪沿海國家和地區。



“自20世紀90年代以來，每一個十年都比前一個十年更熱，而且沒有看到這一趨勢有逆轉的跡象。”世界氣象組織秘書長彼得里·塔拉斯在同日發布的一份聲明中說：“人類活動排放的溫室氣體是造成氣候變化的主要原因。我們必須把減少溫室氣體排放作為保護地球的首要任務，以防止氣候變化失控。”



報告指出，這十年間極端天氣事件對糧食安全帶來破壞性影響，造成人員流離失所，阻礙了國家發展和實現聯合國可持續發展目標的進程。不過，天氣預報、早期預警以及協同災害管理和反應方面的改進發揮了重要作用，儘管經濟損失有所增加，但極端天氣事件造成的人員傷亡有所減少。



報告說，2011年至2020年間，公共和私人氣候融資幾乎翻了一番，但這遠遠不夠，要實現《巴黎協定》設定的升溫幅度控制目標，需要採取更加雄心勃勃的氣候行動。